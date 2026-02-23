Últimos días para acceder al descuento en el pago anual y semestral del IPV: cómo hacer el trámite

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) recordó a los adjudicatarios que estos son los últimos días para acceder a los descuentos especiales por el pago en modalidad semestral o anual. El beneficio estará vigente hasta el 27 de febrero, por lo que quienes opten por estas modalidades aún pueden acceder a importantes descuentos.
Los beneficios disponibles son:
"Esta medida busca brindar un alivio económico y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de viviendas sociales en San Juan", indicaron desde el organimos.
Cómo obtener las boletas
El IPV ofrece diferentes alternativas para acceder a las boletas:
-
Ciudadano Digital: permite consultar y descargar boletas mensuales, semestrales, anuales y el total de deuda.
-
Página web: ingresando a pagoboletas.sanjuan.gob.ar se pueden descargar las boletas hasta el día de su vencimiento.
Correo electrónico: solicitando boletas o información de deuda a pagoboletas.sanjuan.gob.ar
Canales de Pago disponibles
-
San Juan Servicios: con boleta impresa o informando el DNI del titular.
-
Home Banking (Red Link): a través de los bancos adheridos.
-
Plus Pago: ingresando desde la página del IPV.
-
Lotipago (agencias de quiniela): con boleta impresa.
-
Débito Automático: disponible para clientes del Banco San Juan y otras entidades.