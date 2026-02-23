lunes 23 de febrero 2026

Últimos días para acceder al descuento en el pago anual y semestral del IPV: cómo hacer el trámite

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) recordó a los adjudicatarios que se termina el plazo para acceder a los descuentos especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Finaliza el periodo para pagar las cuotas de las viviendas del IPV con descuento.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) recordó a los adjudicatarios que estos son los últimos días para acceder a los descuentos especiales por el pago en modalidad semestral o anual. El beneficio estará vigente hasta el 27 de febrero, por lo que quienes opten por estas modalidades aún pueden acceder a importantes descuentos.

Los beneficios disponibles son:

  • 10 % de descuento en el pago semestral.

  • 15 % de descuento en el pago anual.

"Esta medida busca brindar un alivio económico y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de viviendas sociales en San Juan", indicaron desde el organimos.

Cómo obtener las boletas

El IPV ofrece diferentes alternativas para acceder a las boletas:

  • Ciudadano Digital: permite consultar y descargar boletas mensuales, semestrales, anuales y el total de deuda.

  • Página web: ingresando a pagoboletas.sanjuan.gob.ar se pueden descargar las boletas hasta el día de su vencimiento.

  • Correo electrónico: solicitando boletas o información de deuda a pagoboletas.sanjuan.gob.ar

  • Atención presencial: en la Mesa de Atención Unificada (entrepiso, núcleo 4 del Centro Cívico) o en la Mesa de Informes (planta baja).

Canales de Pago disponibles

  • San Juan Servicios: con boleta impresa o informando el DNI del titular.

  • Home Banking (Red Link): a través de los bancos adheridos.

  • Plus Pago: ingresando desde la página del IPV.

  • Lotipago (agencias de quiniela): con boleta impresa.

  • Débito Automático: disponible para clientes del Banco San Juan y otras entidades.

