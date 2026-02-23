Últimos días para acceder al descuento en el pago anual y semestral del IPV: cómo hacer el trámite

Finaliza el periodo para pagar las cuotas de las viviendas del IPV con descuento.

El Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) recordó a los adjudicatarios que estos son los últimos días para acceder a los descuentos especiales por el pago en modalidad semestral o anual. El beneficio estará vigente hasta el 27 de febrero, por lo que quienes opten por estas modalidades aún pueden acceder a importantes descuentos.

Los beneficios disponibles son:

10 % de descuento en el pago semestral.

15 % de descuento en el pago anual.

"Esta medida busca brindar un alivio económico y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de viviendas sociales en San Juan", indicaron desde el organimos.

Cómo obtener las boletas

El IPV ofrece diferentes alternativas para acceder a las boletas:

Ciudadano Digital: permite consultar y descargar boletas mensuales, semestrales, anuales y el total de deuda.

Página web: ingresando a pagoboletas.sanjuan.gob.ar se pueden descargar las boletas hasta el día de su vencimiento.

Correo electrónico: solicitando boletas o información de deuda a pagoboletas.sanjuan.gob.ar

Atención presencial: en la Mesa de Atención Unificada (entrepiso, núcleo 4 del Centro Cívico) o en la Mesa de Informes (planta baja).

Canales de Pago disponibles