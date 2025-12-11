Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

El ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, en diciembre de 2024 presentando el presupuesto 2025. Ahora se espera que vaya a hacer lo mismo con el proyecto 2026.

El Gobierno de San Juan, encabezado por Marcelo Orrego , acaba de presentar en la Cámara de Diputados de la provincia el Proyecto de Ley de Presupuesto para la Administración Pública Provincial correspondiente al Ejercicio Fiscal Año 2026 . Este mensaje fue remitido a la Legislatura este 10 de diciembre y toma estado parlamentario en la sesión de este jueves 11. La iniciativa busca mantener y consolidar el equilibrio fiscal como política de Estado, esencial para la salud de las finanzas públicas provinciales, y se alinea con el marco macro-fiscal definido por el Gobierno Nacional.

El proyecto de presupuesto está orientado a resultados y busca favorecer el desarrollo y el crecimiento sostenido de la provincia. El cálculo de Gastos y Recursos de la Administración Pública Provincial para 2026, incluyendo las fuentes y aplicaciones financieras, asciende a la suma de $3.119.092.552.000, es decir, 3,1 billones de pesos, tal y como anticipó el ministro de Economía provincial, Roberto Gutiérrez, a TIEMPO DE SAN JUAN.

Los recursos estimados para el año 2026 (sin incluir las Fuentes Financieras) suman $3.106.169.530.000. De esta cifra, los Recursos Tributarios son los más relevantes, alcanzando $2.685.208.193.000, lo que representa el 86,45% del total de recursos. De estos ingresos tributarios, aquellos provenientes de Jurisdicción Nacional (Coparticipación Federal) representan $2.294.260.900.000, o el 73,86% del total de recursos provinciales.

En cuanto a la estructura de gastos, el total previsto (sin Aplicaciones Financieras) es de $3.093.698.403.000. Estos gastos se dividen en:

• Gastos Corrientes: $2.605.863.925.000 (84,23% del total). El gasto más relevante dentro de los corrientes es el destinado a Remuneraciones, por $1.518.410.097.000.

• Gastos de Capital: $487.834.478.000 (15,77% del total).

El resultado económico (Ahorro/Desahorro) proyectado para el ejercicio es positivo, arrojando $452.419.220.000, al superar los Ingresos Corrientes a los Gastos Corrientes. El Resultado Primario, que excluye los intereses de la deuda, se fija en $33.846.696.000.

Inversión en servicios esenciales

Los destinos del gasto público buscan contribuir al bienestar social, al desarrollo económico y a la infraestructura de la Provincia. La mayor prioridad de inversión se centra en los Servicios Sociales, a los que se destina un total de $1.687.598.961.000.

Dentro de los Servicios Sociales, las principales funciones son:

1. Educación y cultura: Lidera la inversión social con $858.744.652.000, representando el 50,89% de esta finalidad. Se destacan programas como "Comprendo y Aprendo," "Transformar la Secundaria," y "Cuentas Claras".

2. Salud: Recibe $540.556.773.000, el 32,03% de los Servicios Sociales. Se enfatiza la continuidad del Plan Estratégico y la adquisición de equipamiento para la inauguración de obras clave como el Nuevo Instituto Odontológico, Hospital de Angaco y Hospital de Caucete.

3. Vivienda y urbanismo: Se asignan $137.043.847.000 (8,12% de los Servicios Sociales). Ante la eliminación de aportes nacionales para la construcción de viviendas, el Gobierno provincial prevé culminar 1.550 viviendas en curso con fondos propios, e iniciar 1.800 nuevas construcciones para ser entregadas en 2027.

El rubro Seguridad recibe una asignación total de $246.640.543.000. El plan gubernamental en esta materia se focaliza en innovación tecnológica, infraestructura y capacitación, y se incluye la construcción de la Comisaría Barrio Las Pampas Pocito.

Además, un aspecto central en los Gastos de Capital es la Inversión Financiera, donde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tiene previsto otorgar préstamos para la construcción individual de viviendas (Asistencia Financiera), calculando un total de 300 nuevas construcciones y una asignación de $9.948.462.000 para este fin.

Recursos para Poderes Legislativo y Judicial

El presupuesto respeta los porcentajes mínimos establecidos por el Artículo 150°, inciso 4°, de la Constitución Provincial para los Poderes Legislativo y Judicial. Las transferencias referidas a estos presupuestos se realizarán de forma semanal y automática, garantizando el gasto presupuestado.

Las asignaciones son:

• Poder Judicial: Se fijan $166.104.001.000, equivalente al 9,82% del cálculo base.

• Poder Legislativo: Se fijan $28.483.880.000, equivalente al 1,83% del cálculo base.

Distribución a municipios: más de $310 mil millones

El proyecto refleja un enfoque integral para las Relaciones Financieras con los Municipios. La masa total a distribuir entre las comunas para el ejercicio 2026 asciende a $310.827.889.000, lo que representa un aumento estimado del 30,8% respecto a lo planificado para este año.

La distribución municipal se realiza a través de tres componentes principales establecidos por la Ley de Coparticipación Municipal (N° 1811-P-2018):

1. Saldo Coparticipable (92%): Constituye la mayor parte de la distribución, alcanzando $285.961.657.000. Estos recursos se distribuyen a los distritos con base en criterios objetivos y medibles, buscando reducir las desigualdades territoriales.

2. Fondo de Emergencia (FEM, 5%): Destinado a brindar apoyo inmediato a los municipios que enfrenten crisis. Para 2026, se calculó una partida de $15.541.395.000. Si el Ejecutivo no distribuye la totalidad de este fondo, el remanente se integra al Fondo de Desarrollo Regional.

3. Fondo de Desarrollo Regional (FODERE, 3%): Enfocado en impulsar el desarrollo económico, productivo, turístico y de urbanización mediante obras. Se prevé un reparto de $9.324.837.000. Este fondo para obras experimenta un incremento del 30,8% respecto a lo estimado en 2025.

Este enfoque de distribución busca atender las necesidades inmediatas de los municipios y, al mismo tiempo, crear un contexto favorable para el desarrollo a largo plazo. La distribución por municipio es la siguiente: