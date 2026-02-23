Anses publicó el cronograma de pagos de marzo 2026: cuándo arranca el calendario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones correspondiente a marzo. El cronograma comenzará el 9 y se organizará, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

La información fue oficializada a través del Boletín Oficial y permite a jubilados y pensionados contar con previsibilidad para organizar sus gastos.

El calendario de pagos Anses para marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

- Documentos terminados en 0 y 1: 9 de marzo.

-Documentos terminados en 2 y 3: 10 de marzo.

- Documentos terminados en 4 y 5: 11 de marzo.

- Documentos terminados en 6 y 7: 12 de marzo.

- Documentos terminados en 8 y 9: 13 de marzo.

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

- Documentos terminados en 0: a partir del 9 de marzo.

- Documentos terminados en 1: a partir del 10 de marzo.

- Documentos terminados en 2: a partir del 11 de marzo.

- Documentos terminados en 3: a partir del 12 de marzo.

- Documentos terminados en 4: a partir del 13 de marzo.

- Documentos terminados en 5: a partir del 16 de marzo.

- Documentos terminados en 6: a partir del 17 de marzo.

- Documentos terminados en 7: a partir del 18 de marzo.

- Documentos terminados en 8: a partir del 19 de marzo.

- Documentos terminados en 9: a partir del 20 de marzo.

Jubilaciones que superen el haber mínimo

- Documentos terminados en 0 y 1: 23 de marzo (*posible cambio por día no laborable)

- Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo.

- Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo.

- Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo.

- Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo