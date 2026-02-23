lunes 23 de febrero 2026

Anses publicó el cronograma de pagos de marzo 2026: cuándo arranca el calendario

El organismo previsional publicó en el Boletín Oficial el calendario de pago de un grupo de prestaciones. En la nota, el detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
La información fue oficializada a través del Boletín Oficial y permite a jubilados y pensionados contar con previsibilidad para organizar sus gastos.

El calendario de pagos Anses para marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

- Documentos terminados en 0 y 1: 9 de marzo.

-Documentos terminados en 2 y 3: 10 de marzo.

- Documentos terminados en 4 y 5: 11 de marzo.

- Documentos terminados en 6 y 7: 12 de marzo.

- Documentos terminados en 8 y 9: 13 de marzo.

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

- Documentos terminados en 0: a partir del 9 de marzo.

- Documentos terminados en 1: a partir del 10 de marzo.

- Documentos terminados en 2: a partir del 11 de marzo.

- Documentos terminados en 3: a partir del 12 de marzo.

- Documentos terminados en 4: a partir del 13 de marzo.

- Documentos terminados en 5: a partir del 16 de marzo.

- Documentos terminados en 6: a partir del 17 de marzo.

- Documentos terminados en 7: a partir del 18 de marzo.

- Documentos terminados en 8: a partir del 19 de marzo.

- Documentos terminados en 9: a partir del 20 de marzo.

Jubilaciones que superen el haber mínimo

- Documentos terminados en 0 y 1: 23 de marzo (*posible cambio por día no laborable)

- Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo.

- Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo.

- Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo.

- Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo

