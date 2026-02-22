lunes 23 de febrero 2026

Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

La directora del Colegio Saint Louis explicó por qué terminó cerrando el nivel secundario del colegio bilingüe. Qué pasará con los alumnos que ya estaban matriculados y ¿es definitivo su cierre?

Por Redacción Tiempo de San Juan
colegio saint louis

La comunidad educativa del Colegio Saint Louis vive, por estas horas, momentos de angustia tras tener que anunciar el cierre del Nivel Secundario del establecimiento privado que no cuenta con subsidio estatal y que dependía cien por cien de la cuota que pagaban sus alumnos.

Mariela Sánchez, directora de la institución bilingüe, habló con Tiempo de San Juan y explicó cuáles fueron los tres factores que llevaron al equipo de conducción a tomar la decisión de pedir un "cierre provisiorio" y aclaró que esperan que no sea definitivo y que cuando solucionen algunos problemas puedan volver a abrir el Nivel Secundario. Ahora, el Ministerio de Educación de la Provincia debe aprobar ese pedido.

"Hubo varios factores que nos llevaron a tomar esta decisión", dijo Mariela Sánchez, directora de la institución. .Según Sánchez, el primer problema fue la morosidad. Había muchos alumnos con cuotas atrasadas y este fue un inconveniente que comenzaron a percibir ya durante el ciclo lectivo 2025.

La cantidad de alunos que tenían matriculados en el nivel secundario era de 90 chicos que, según Sánchez, ya están casi todos reubicados en otros establecimientos. "La ministro nos ha acompañado, la supervisora también y todos los demás colegios que tenían vacantes nos han ayudado. Hemos hecho un rastreo y ya tenemos a casi todos ubicados", explicó. Se trata de estos alumnos que estaban cursando el 4to y 5to año de la única orientación que tenía el Saint Louis, Ciencias Naturales.

Otro factor que complicó al colegio, además de la morosidad, fue que no cuenta con una sede propia. Desde que inauguró en 2017, el nivel secundario funcionó en el Colegio Santa Rosa, donde alquilaban, pero las condiciones cambiaron para 2026 y había un acuerdo para mudarse al edificio del Colegio El Ceibo, en Santa Lucía.

Sin embargo, esto tampoco fue bien recibido por los padres de los estudiantes a los que les parecía "muy lejos" y que querían seguir en el centro.

"Además, el acuerdo con El Ceibo cambió ahora en febrero, nos pidieron otras condiciones y ya no era posible que el dictado de clases se hiciera ahí", detalló.

Sánchez, tiene la esperanza de que, en el futuro, con el problema edilicio ya resuelto, puedan volver a abrir el Nivel Secundario. "Hemos hecho todo bien, antes de plantear el cambio de sede hicimos encuesta con los padres, con las familias, pero si no acompañan con el pago de la cuota a nosotros se nos hacía muy difícil", detalló.

Para arrancar en 4to año, había 18 alumnos matriculados a los que la semana pasada se les comunicó que ya no iban a poder continuar en la institución. "Quiero transmitirle a la comunidad del Saint Louis que hemos trabajado bien y que si hubiéramos podido resolver el problema edilicio esto no hubiera pasado. La gente tiene derecho a expresarse pero nosotros estamos muy apenados y trabajando por los otros niveles", cerró.

