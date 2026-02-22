lunes 23 de febrero 2026

Justicia sanjuanina

Los representantes de fiscales y asesores piden por ascensos en el Poder Judicial y un sistema de méritos

Desde CONFIAS plantearon la movilidad en el personal que presta servicios dentro del Ministerio Público ante el Fiscal General y, además, anticiparon que promoverán asistencia en el área de salud mental para los empleados que tienen contacto con las causas más sensibles.

Por Luz Ochoa
WhatsApp Image 2026-02-22 at 10.30.12 PM
WhatsApp Image 2026-02-22 at 10.30.12 PM (1)

El Consejo de Fiscalías y Asesorías, que nuclea a los trabajadores del Ministerio Público, se reunió con el Fiscal General, Guillermo Baigorrí, y le planteó la necesidad de implementar un sistema de ascensos que priorice el mérito y la capacitación por encima de los vínculos personales de los empleados judiciales. El pedido fue uno de los ejes centrales del primer encuentro institucional entre la comisión directiva y la nueva conducción del organismo.

La presidenta de CONFIAS, Laura Romarión, habló con Tiempo de San Juan y aseguró que su organismo reclamó por la movilidad en la carrera interna de los empleados judiciales que cumplen funciones en la fiscalía. La representante de fiscales y asesores señaló que existen empleados que “llevan mucho tiempo sin recibir ningún tipo de ascenso”, pese a su desempeño y formación.

“Se ha generado polémica porque existe el empleado que realmente trabaja, que llega a tiempo, que es proactivo y que tiene la camiseta del Ministerio Público puesta en la piel, pero que por ahí no recibía el beneficio del ascenso. Entonces está bueno ponerlo sobre la mesa”, sostuvo la cabeza de la entidad que tiene en la conducción a Cristian Catalano como vicepresidente.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 10.30.12 PM (1)

La propuesta de CONFIAS apunta a establecer un método claro y consensuado que contemple el mérito y la capacitación académica. “Pretendemos que el que se capacite, el que tenga más cursos, el que hizo una diplomatura o un doctorado, tenga más mérito al momento de ascender”, remarcó.

En ese sentido, la reunión con el fiscal general fue calificada como “muy positiva”. “Que nos dé una silla para sentarnos en la mesa y diagramar un sistema que nos guste a todos es positivo. Nos dijo que creemos un método para los ascensos y escuchó las sugerencias”, indicó la presidenta.

El objetivo es avanzar hacia reglas claras que reduzcan prácticas como el “amiguismo” en la administración pública. “Queremos que sea más equitativo. El tema del contacto está enquistado en todas las estructuras públicas, pero buscamos que no sea la mayoría”, agregó confiada en el proceso que podría darse en este nuevo ciclo.

Romarión, que explicó que la organización nació como respuesta a la demanda de los miembros del Ministerio Público no se veían representados por las instituciones existentes -como el Colegio de Magistrados-, manifestó que durante el cara a cara con Baigorrí también se abordaron cuestiones edilicias y de infraestructura. En la UFI de Delitos Contra la Propiedad, por ejemplo, señaló que se habían detectado problemas de hacinamiento y, tras el planteo, el Fiscal General coordinó con la Corte de Justicia la ampliación y redistribución de oficinas.

Sobre los cambios impulsados por Baigorrí en distintas unidades, la titular de CONFIAS destacó que fueron valorados positivamente. “Había gente agotada por la demanda y hacía falta rotación”, afirmó, en especial en áreas sensibles como la CAVIG, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, abordando situaciones de violencia de género y delitos complejos.

Salud mental y prevención

De cara a 2026, CONFIAS pondrá en marcha un programa integral de salud para sus asociados, con foco en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en la salud mental, una problemática creciente dentro del ámbito judicial.

“Los operadores jurídicos intervienen en causas muy graves, como delitos contra la integridad sexual o casos con víctimas menores. Son temáticas muy complicadas”, explicó Romarión, quien lleva ocho años en la Asesoría de Menores. “Uno cree que ya escuchó todo, pero día a día la realidad redobla la apuesta”, reconoció.

La institución firmará próximamente un convenio con una clínica para brindar asistencia psicológica y acompañamiento especializado a los trabajadores del Ministerio Público. La iniciativa surge como una herramienta de prevención y contención ante el desgaste emocional que implica intervenir en causas sensibles.

Una institución con respaldo y diálogo abierto

Romarión recordó que el ex fiscal general Eduardo Quattropani acompañó el nacimiento de CONFIAS, al coincidir en que los trabajadores del Ministerio Público no estaban representados por otras asociaciones.

En la actualidad, la relación con la Corte de Justicia también es “buena”, según indicó. “Todos tenemos el objetivo de brindar un buen servicio de justicia y dar respuestas al ciudadano de a pie que llega al Poder Judicial con un problema”, concluyó.

WhatsApp-Image-2025-03-14-at-09.32.47-1-1536x864
Romari&oacute;n, junto a la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana Garc&iacute;a Nieto

Romarión, junto a la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto

Con el reclamo por ascensos más transparentes sobre la mesa y un ambicioso programa de salud en marcha, CONFIAS busca consolidarse como un actor clave en la modernización y humanización del Ministerio Público sanjuanino.

