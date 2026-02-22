domingo 22 de febrero 2026

Educación

Las otras carreras universitarias que presentaron gran demanda de aspirantes por el impacto minero en San Juan

La UNSJ y la UCC coincidieron en un balance positivo y en tendencias marcadas, a pocas semanas del arranque del ciclo lectivo 2026. Geología, Geofísica e Informática -la última mencionada, gracias a la Inteligencia Artificial- crecieron con fuerza, mientras que Derecho y las carreras de salud mantienen su protagonismo en el mapa universitario 2026.

Por David Cortez Vega
image

A pocas semanas del comienzo del ciclo lectivo 2026, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Universidad Católica de Cuyo (UCC) dieron a conocer sus respectivos balances sobre las carreras más demandadas por los aspirantes. Durante los cursos de nivelación, el fenómeno minero no únicamente fue notorio en Ingeniería en Minas, ya que también se reflejó con fuerza en Geología, Geofísica y en propuestas vinculadas a la informática, que muestran números altos y una tendencia sostenida.

En la UNSJ, las autoridades confirmaron a Tiempo de San Juan que el balance general es positivo y que “han sido muchos los aspirantes en todas las carreras”. Si bien los datos finales de ingresantes se conocerán recién a mediados de marzo -cuando termine el proceso natural de decantación propio de los cursos de nivelación- ya se observa con claridad qué áreas concentraron mayor interés.

Además del liderazgo de Ingeniería en Minas -que en enero había registrado 668 aspirantes dentro de un total de 2.880 en la Facultad de Ingeniería-, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) se vio un crecimiento marcado en carreras asociadas directamente al desarrollo minero. La Licenciatura en Ciencias Geológicas y la Licenciatura en Geofísica aparecen entre las más demandadas, en sintonía con el contexto productivo de la provincia. A eso se suma la Tecnicatura Universitaria en Exploración Geológica, que comenzará a dictarse en Jáchal y también mostró una demanda interesante en su primera convocatoria, indicaron desde la unidad académica.

Desde la FCEFN vincularon este escenario con la reactivación e impulso de la actividad minera, pero aclararon que no es el único factor. La transversalidad de estas disciplinas, la posibilidad de inserción laboral en distintos sectores y la acreditación de las carreras por CONEAU también influyen en la elección, expresaron.

La UNSJ, con el auge de la IA

Dentro de la misma facultad, las carreras de informática concentran alrededor del 50% de los preinscriptos. La Licenciatura en Ciencias de la Computación, la Licenciatura en Sistemas de Información y la Tecnicatura Universitaria en Programación Web encabezan el interés.

El fenómeno responde a múltiples variables. El auge de la Inteligencia Artificial (IA), los altos salarios del sector tecnológico y su vinculación indirecta con la minería, que demanda perfiles especializados en sistemas, automatización y análisis de datos. Desde la unidad académica destacaron además que se trata de propuestas acreditadas y con fuerte respaldo en términos de excelencia académica.

Más allá de Exactas, en la Facultad de Ciencias Sociales (FaCSo) se mantienen firmes Abogacía, Contador Público Nacional, Administración de Empresas, Trabajo Social y Comunicación Social, en línea con lo que ya se había observado en diciembre, cuando Abogacía había liderado con 766 aspirantes y Contador superaba los 500.

En la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA), los profesorados, Turismo y las carreras de diseño en Arquitectura sostienen niveles altos de aspirantes, mientras que en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) ya culminó el proceso de ingreso en Enfermería, que el año pasado había tenido más de 500 personas rindiendo examen.

En la UCC: salud fuerte y repunte en Derecho

En la UCC, los cursillos se desarrollan con normalidad y muestran una demanda diversificada, afirmaron a este diario. Recursos Humanos cuenta con 60 aspirantes, mientras que Psicología presenta un número similar y continúa sumando interesados. Bioquímica y Farmacia mantienen un promedio estable de 70 aspirantes cada una.

Uno de los datos destacados es el repunte de Derecho. Desde la institución lo atribuyen a que la carrera se dicta tanto en modalidad presencial como a distancia, lo que amplía el alcance. Además, remarcaron que muchos estudiantes del secundario definen su elección en los últimos meses, lo que suele favorecer a carreras tradicionales.

Medicina sigue generando expectativa, aunque su cursillo comenzará en junio con vistas al ciclo lectivo 2027. También se observó una buena demanda -aunque más moderada- en Psicopedagogía, Psicomotricidad y Terapia Ocupacional, junto con propuestas nuevas como Marketing.

