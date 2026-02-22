Gramajo, entre Kicillof y Massa

Si bien faltan casi dos años para las elecciones nacionales del 2027, lo cierto es que el peronismo y los movimientos asociados a él ya empezaron a moverse. El reordenamiento del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, con el acuerdo político entre el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Máximo Kirchner, trajo aparejado consigo una serie de consecuencias políticas hacia el interior del país. En este contexto, el dirigente de San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo, habria tenido encuentros con los equipos tanto del ahora presidente del PJ bonaerense como del exministro de Economía y excandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. Todo, con el objetivo de realizar armados en la provincia.

El entorno del exintendente de Chimbas confirmó que a principios de este año se mantuvieron algunas reuniones con los equipos de ambos dirigentes nacionales, aunque hay uno de ellos con el que hay más cercanía. Es que el armador en San Juan del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político de Kicillof, será el giojismo, a través del dirigente de la juventud Universitaria Peronista (JUP), Juan Pablo Gómez. Cabe recordar que Gramajo fue candidato a vicegobernador junto al exgobernador José Luis Gioja, lo que estrechó el vinculo entre ambos dirigentes.

De hecho, según indicaron las fuentes, la comunicación entre Gramajo y Gómez es fluida. El núcleo del referente universitario califica al chimbero como "un dirigente con peso propio" y, si bien actualmente no ostenta ningún cargo público, elogian las propiedades que podría tener como constructor de espacios. Como dijo alguna vez un politico, "nadie sobra".

Del otro lado la situación es un poco más compleja. En el 2023, en medio de la interna entre Gioja y Sergio Uñac, Massa asistió a un acto en Chimbas, en la previa de las elecciones provinciales. Un guiño a Gioja, pero también a Gramajo, ya que el acto reflejó a pleno toda la estructura de Chimbas Te Quiero. Producto de esta visita, se generaron lazos entre ambos equipos.

Aunque desde el Frente Renovador (espacio que lidera Sergio Massa a nivel nacional) admiten que Gramajo mantiene algún vinculo con el entorno del exministro de Economía, niegan que el encuentro en búsqueda de un armado se haya concretado. Es más, aseguran que fue el propio Massa quien habría solicitado una reunión con el diputado nacional Cristian Andino.

Lo cierto es que, más allá de los encuentros personales de cada dirigente que los referentes nacionales, aún resta saber qué pasará con el justicialismo en la provincia y, sobre todo, con el destino de Sergio Uñac. Hay quienes dentro del partido que plantean que el senador hará su camino a nivel nacional (¿requisito suficiente para que haya un pleno apoyo justicialista desde San Juan?), como también hay quienes insisten en que el exgobernador intentará volver a la gobernación de San juan. Todo un panorama que tendrán que aclarar desde el peronismo sanjuanino.