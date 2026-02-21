Escándalo en la Liga Sanjuanina: un partido entre López Peláez y Trinidad terminó con incidentes

En el marco del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, López Peláez derrotó 3-0 a Atlético Trinidad en un encuentro que, pese a la contundencia del resultado, terminó con un foco de conflicto entre los protagonistas una vez finalizado el tiempo reglamentario.

El conjunto local logró imponer sus condiciones desde temprano, mostrando una gran efectividad en el área rival. El marcador de 3 a 0 fue el fiel reflejo de un equipo que supo capitalizar las desatenciones defensivas del "León", que nunca logró encontrar el rumbo para descontar.

El clima de tensión fue en aumento durante los últimos minutos y estalló tras el pitazo final. Según los reportes preliminares, se produjeron incidentes y agresiones en el campo de juego que involucraron a miembros de ambos planteles. Señalaron que un jugador agredió a otro y lo dejó inconsciente, teniendo que intervenir personal de emergencias médicas. El cuerpo arbitral tomó nota de lo sucedido para elevar el informe correspondiente al Tribunal de Disciplina de la Liga.

Cabe destacar que en la cancha se hicieron presentes autoridades del Ministerio Público Fiscal.