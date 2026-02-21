sábado 21 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fanático

Con la bendición de Tonelotto: el hincha de San Martín que usa la misma cábala del ascenso 2007

Julio Aballay es de Concepción e hincha de estos colores desde que tiene memoria. Un recuerdo del viejo ascenso, una camiseta que se repite partido a partido y el sueño de volver otra vez a Primera: "A esta no me la saco más", le dijo a Tiempo de San Juan.

Por Antonella Letizia
image

En Concepción, la pasión no se explica: se hereda, se siente y se cumple como una promesa. Y si hay alguien que lo sabe bien es Julio Aballay, fanático enfermo de San Martín, socio desde hace años y dueño de una cábala que respeta a rajatabla cada temporada. "A esta no me la saco más", le dijo a Tiempo.

Lee además
con naza funez en modo goleador, san martin le gano a güemes y se aferra a la ilusion
Primera Nacional

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión
ariel martos, conforme con la entrega del equipo: los muchachos hicieron un esfuerzo enorme
El DT de San Martín

Ariel Martos, conforme con la entrega del equipo: "Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme"

Cada vez que el Verdinegro juega en casa, Julio aparece en la cancha con la misma camiseta y sin duda es una reliquia. Una casaca que lleva el peso de la historia grande del club: la del ascenso a Primera División en 2007, aquel logro inolvidable que tuvo como protagonista a Luis Francisco Tonelotto, delantero e ídolo eterno de San Martín.

"La uso todos los partidos, es mi cábala", le contó Julio a Tiempo de San Juan, con el orgullo dibujado en la cara, la camiseta se la regaló el propio Tonelotto después del ascenso. Un gesto que quedó tatuado en su memoria para siempre y hasta la fecha lo recuerda con detalles.

Tras aquella gesta histórica, el delantero -hoy retirado y dedicado a la dirección técnica- había regalado prácticamente toda su ropa a hinchas y familiares. Pese a eso, Tonelotto volvió sobre sus pasos, fue hasta la utilería y regresó con una camiseta sin número, también de ese ascenso glorioso, y se la entregó en mano.

"Para mí tiene un valor sentimental enorme", dijo Aballay, que la guarda como un tesoro pero que al mismo tiempo la hace rodar cada fin de semana en la tribuna, como parte de su ritual sagrado.

Aquella jornada inolvidable no solo le dejó un recuerdo a él. Su hija también se fue con un regalo especial: el obsequio de otro jugador clave de ese plantel, Gino Laciar, sumando otro capítulo dorado a la historia familiar.

Temas
Seguí leyendo

Mamá todo terreno, garra y corazón

Partidazo en Mendoza: la Lepra le ganó al Rojo en una fiesta de goles

Escándalo en la Liga Sanjuanina: un partido entre López Peláez y Trinidad terminó con incidentes

En fotos: San Martín estrenó localía con acceso exclusivo para socios

Confirmaron cuándo venderán las entradas para ver a San Martín por Copa Argentina

Sorpresa por un nuevo regreso de Marco Ruben a Rosario Central

Boca y Racing dejaron un pálido 0 a 0 en la Bombonera

El South American Rally Race pasará por San Juan y tendrá un vivac inédito en las Salinas de Angaco

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con naza funez en modo goleador, san martin le gano a güemes y se aferra a la ilusion
Primera Nacional

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá: dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal
Conmoción

"Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá": dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal

Levantaron la toma de terrenos fiscales en Pocito video
En Calle 13

Levantaron la toma de terrenos fiscales en Pocito

Video: en Chimbas, una mujer insultó a un chofer de la Red Tulum y lo amenazó con robarle el celular
Tensión

Video: en Chimbas, una mujer insultó a un chofer de la Red Tulum y lo amenazó con robarle el celular

Murió una mujer tras un impactante vuelco en Jáchal
Ruta 40

Murió una mujer tras un impactante vuelco en Jáchal

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan

Te Puede Interesar

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión
Primera Nacional

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mamá todo terreno, garra y corazón video
Pasiones del Interior

Mamá todo terreno, garra y corazón

Agosto en Cusco, febrero en San Juan: el inesperado reencuentro de dos parejas moteras que volvió a unir la ruta
Sobre ruedas

Agosto en Cusco, febrero en San Juan: el inesperado reencuentro de dos parejas moteras que volvió a unir la ruta

Imagen ilustrativa.
Violencia

Lo detuvieron, le dio un cabezazo a un policía y destrozó un patrullero en Chimbas

Ariel Martos, conforme con la entrega del equipo: Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme
El DT de San Martín

Ariel Martos, conforme con la entrega del equipo: "Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme"