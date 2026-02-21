Sorpresa por un nuevo regreso de Marco Ruben a Rosario Central

El anuncio de Rosario Central sacudió al fútbol argentino. Marco Ruben, máximo goleador histórico del club, confirmó su regreso para disputar una temporada más junto al actual plantel encabezado por Ángel Di María. El club de Arroyito oficializó la noticia con un emotivo video difundido en sus redes sociales, donde el delantero expresó: “No es una vuelta, nunca me fui”. La decisión de Ruben, de 39 años, responde al deseo de volver a disputar la Copa Libertadores junto al Fideo, dos décadas después de su primera experiencia continental juntos.

El regreso de Marco Ruben se da luego de algo más de un año retirado de la actividad profesional. El 14 de diciembre de 2024, tras el cierre de la temporada ante Belgrano de Córdoba, el atacante se despidió por segunda vez del fútbol, luego de una primera salida en mayo de 2022. Sin embargo, el club canalla anunció ahora su incorporación como refuerzo libre, lo que reavivó la expectativa de los hinchas y la ilusión de ver a dos de los futbolistas más emblemáticos de la institución compartiendo cancha.

La presencia de Ángel Di María en el actual plantel sería uno de los principales motivos que impulsaron la decisión de Ruben. En su anterior vuelta, el delantero no pudo compartir equipo con Di María, quien no logró sumarse a Central por motivos vinculados a la seguridad familiar. Ahora, con ambos disponibles, la dupla buscará reeditar aquella experiencia de 2006, cuando coincidieron en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

image

Justamente, en ese regreso, el goleador manifestó en junio de 2024: “Volví por varias cosas. Entre ellas poder compartir una etapa con Miguel (Russo) que es un ídolo. Más la reunión con Gonzalo (Belloso, presidente) y Carolina (Cristinziano, vicepresidenta), quienes siempre confiaron en mí. También la ilusión de jugar con (Ángel) Di María, más allá de que se dé o no, fue uno de los motivos. A partir de esa reunión con los dirigentes la idea se me metió en la cabeza y empecé a pensar en cómo iba a ser mi vuelta. Con la primera que lo hablé fue con mi mujer. Al principio no le gustó la idea, pero luego fue la que más me apoyó para cumplir este sueño”.

La historia entre ambos futbolistas y la Copa Libertadores tiene antecedentes marcados. En 2006, el Canalla integró el Grupo 7 junto a Palmeiras (Brasil), Atlético Nacional (Colombia) y Cerro Porteño (Paraguay). Ruben, por entonces con veinte años, fue titular en cinco de los seis partidos, completando los 90 minutos en cada uno. Anotó tres goles durante esa campaña: uno a Palmeiras en Arroyito y dos más ante Cerro Porteño en Asunción. Di María, que recién comenzaba a sumar minutos en Primera, participó en cuatro encuentros, siempre como suplente, acumulando 102 minutos de juego y compartiendo cancha con Ruben en todos ellos.

La campaña de aquel Rosario Central no permitió avanzar de fase, pero sirvió como primer escenario internacional para ambos jugadores, que forjaron una relación profesional y personal que los mantiene unidos veinte años después. Ruben disputó en total cuatro ediciones de la Copa Libertadores: dos con Central (2006 y 2016), una con River Plate (2007) y otra con Atlético Paranaense (2019), alcanzando la suma de 27 partidos y 17 goles en la competencia. En el club de Arroyito suma 11 goles en 14 presentaciones, un registro que lo ubica segundo en la tabla de máximos artilleros auriazules en el certamen, solo por detrás de Juan Antonio Pizzi.

El retorno del goleador se produce bajo la conducción técnica de Jorge Almirónl. El delantero buscará ponerse a punto en el predio de Arroyo Seco, donde se reencontrará con varios ex compañeros y nuevos integrantes del equipo.

La institución acompañó el regreso de su ídolo con un mensaje cargado de simbolismo. El video de presentación, ampliamente difundido entre los simpatizantes, cerró con una frase que resume el sentimiento de pertenencia de Ruben: “Nunca me fui”. El delantero, con 39 años, desafía al tiempo y persigue el anhelo de sumar una nueva página a su historia en el club.

Marco Ruben competirá por un puesto dentro del esquema diseñado por Jorge Almirón con dos atacantes de peso: Alejo Veliz y Enzo Copetti. También figura en el plantel de Primera División el juvenil Fabricio Oviedo.

Nacido en Fray Luis Beltrán, debutó como profesional el 25 de agosto de 2004 bajo la conducción de Ángel Zoff, en un empate ante Quilmes. Tras anotar 23 goles en 72 partidos, fue transferido a River Plate, pero años más tarde regresó a Rosario Central para consolidarse como símbolo de la institución. Su segundo ciclo, iniciado en 2015 con Eduardo Coudet, resultó el más productivo: sumó 53 goles hasta 2019 y luego se integró al Atlético Paranaense de Brasil. En 2022, se retiró como el máximo goleador de Central en la era profesional de la AFA, con 105 tantos. El 2 de junio de 2024, Ruben regresó para disputar un partido ante Lanús y marcó el gol del empate en tiempo adicional, reavivando una ilusión entre los hinchas que ahora vuelve a cobrar fuerza.

Fuente: Infobae