Juegan los punteros, los que buscan salir del fondo y hay choque picante en Rawson: así va el tercer capítulo

La acción no se detiene en la Liga Sanjuanina y este fin de semana se disputará la tercera fecha del Torneo Apertura, una parada que empieza a marcar el pulso de la competencia. Con partidos repartidos entre sábado y domingo, la programación ofrece cruces atractivos en distintos puntos de la provincia. Juegan los punteros, los que buscan salir del fondo y hay choque picante en Rawson.

El sábado, desde las 17.30, uno de los escenarios centrales estará en Ullum. Sportivo Desamparados, que llega en lo más alto, visitará a San Lorenzo de Ullum con la intención de sostener su buen arranque. El arbitraje estará a cargo de Ruben Fernández. En Alto de Sierra, López Peláez buscará levantar cabeza ante Trinidad, que todavía no pudo ganar y ya siente la presión; dirigirá Ruben Riveros.

También el sábado, en calle Sargento Cabral, Colón Junior intentará ratificar su buen momento frente a Villa Ibañez, debutante que necesita cortar la racha adversa. Sergio González será el juez. En el Far West, Marquesado irá por su primera alegría ante Sarmiento de Zonda, en un encuentro que se disputará a puertas cerradas y tendrá como árbitra a Ximena Pacheco.

La continuidad llegará el domingo, otra vez desde las 17.30. En La Rinconada habrá choque entre pocitanos: Atenas de Pocito, uno de los líderes, recibirá a Carpintería con Ignacio Aurtenechea como árbitro. En cancha de Peñarol, Defensores de Argentinos enfrentará a Atlético Minero, con Ruben Riveros nuevamente como juez.

En el Este, Sportivo 9 de Julio será local ante Atlético de la Juventud Alianza, que necesita sumar para salir del fondo; Federico Quiroga impartirá justicia. En el Barrio Basilio Nievas, Juventud Zondina buscará recuperarse frente a Sportivo Rivadavia, con arbitraje de Marcelo Cruz.

El telón bajará a las 19.30 en el 12 de Octubre, donde Unión de Villa Krause, otro de los punteros, protagonizará uno de los platos fuertes al recibir a Sportivo Peñarol. Martín Rivero será el encargado de dirigir un duelo que promete emociones.

