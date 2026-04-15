El Consejo de la Magistratura y el detrás de escena de la renuncia ¿que no fue?

Luego de que trascendiera que el Consejo de la Magistratura daría inicio al concurso por tres cargos judiciales y funcionaría sin una de sus integrantes, que se excusó de participar por motivos personales, la polémica se instauró en torno a ello y desde entonces hubo idas y vueltas que finalizaron con una comunicación oficial del Foro de Abogados, que sostenía que la suplencia estaba asegurada.

Es que según advirtió, fue un tecnicismo lo que "salvó" la situación. Si bien se hablaba que los suplentes de Valeria Torres, representante del Foro en el Consejo, no estaban disponibles para asumir su rol, pues Vanesa Mestre había renunciado al puesto y Marcelo García Lloveras pretendía competir por los cargos en juego, un comunicado cambió la historia.

El Foro le informó al cuerpo que designa las ternas judiciales que la dimisión de Mestre nunca había sido aceptada por el Directorio. Detalló que, en julio de 2023, presentó la renuncia aunque "no fue objeto de un acto administrativo de aceptación de renuncia", ya que se trató sólo de una notificación que no constituía un acto expreso de desvinculación.

Por tanto, el organismo que nuclea a los abogados sanjuaninos aseveró que Mestre se encuentra vigente en su mandato de suplente natural y, por tratarse de una carga pública, la convocó a la representación y a ejercer sus funciones por las que resultó electa, cuando pertenecía a la lista de Unidos por el Foro (afín al justicialismo). Hoy, sus horizontes la direccionaron hacia la vereda contraria y forma parte del oficialismo (afín al orreguismo).

Fuentes consultadas por el inédito hecho, advirtieron que el Foro sólo se encarga de los procesos eleccionarios que eligen a los representantes de los abogados, pero que los mismos responden al Consejo, de modo tal que debe ser ese organismo el que acepte o rechace las renuncias. "El Foro no tiene competencia en ello", aclaró.

Las mismas dejaron entrever que fue el Consejo el que no actuó con diligencia, pues debió tratar la renuncia. "Mestre también había presentado la dimisión ahí", señalaron. Además, aseveró que sólo el Foro está en condiciones de llamar a elecciones una vez que se produzca una vacante frente a una renuncia puntual y tras el pedido del Consejo; lo que no sería el caso de Torres que sólo se hizo a un lado por este concurso, dado que su pareja es uno de los postulantes.

La controversia se presentó porque el Consejo funcionaría sin una integrante y ello ponía en peligro el concurso, frente a un posible pedido de impugnación. A pesar de que las legislaciones acompañaban, las instituciones evitaron cualquier tipo de especulación y pusieron fin con el llamado de Mestre, la que no se ha expresado en los medios. Ante la consulta de Tiempo de San Juan, prefirió guardar silencio.

La Ley 325-E establece que el organismo puede sesionar con quórum, es decir, con la mayoría simple de sus integrantes y, como el Consejo está compuesto por 5 miembros según lo indica la Constitución de la Provincia, el número mínimo para deliberar es de 3 consejeros. Y, en caso de empate, el presidente del Consejo tiene doble voto.

La situación generó revuelo y hubo quienes cuestionaron el accionar de los abogados y dejaron entrever una especie de "descuido" de las instituciones, dado que conformar una lista y ganar unas elecciones supone la responsabilidad y el compromiso de los elegidos. En ese aspecto, remarcaron que, tras resultar electos al cabo de un proceso democrático, su intervención en el cuerpo debería ser prioridad. Incluso, fueron más allá y remarcaron: "Es un antecedente complicado".

En este concurso en el que se trata de cubrir la vacancia generada en la Cámara del Trabajo que dejó Guillermo Baigorrí, en la Fiscalía de Cámara con competencia Civil y Laboral y en la Asesoría Oficial de Menores, los abogados tendrán un representante menos.