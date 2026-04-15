El clásico de Rawson le pone condimento al capítulo 12 del fútbol sanjuanino

Foto gentileza: De Local.

El fútbol sanjuanino trae un nuevo capítulo cargado de emociones y los ojos estarán puestos en el 12 de Octubre, cuando este viernes Unión de Villa Krause choque frente a Trinidad desde las 21.30hs, por el clásico de Rawson. El encuentro de Cuarta será a las 19hs.

El mismo viernes, Desamparados, que también viene como líder de la tabla general, enfrentará a Carpinteria en el Serpentario. Ya el sábado se jugarán la mayoría de los partidos desde las 17 y 14:30hs en Cuarta: Atenas-López Peláez, San Lorenzo-Colon, Juventud Zondina-Marquesado, 9 de Julio-Def de Argentinos, Alianza-Sarmiento y Rivadavia-Villa Ibáñez.

En cuanto al domingo, habrá un solo duelo que irá a las 9 en Cuarta y a las 11hs en Primera. Peñarol recibirá a Minero en el Estadio Ramón Pablo Rojas. Partido Reprogramado de la novena Fecha Miércoles 22 de Abril Cuarta 14:30hs - Primera 17hs Minero Desamparados

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