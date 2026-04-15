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El dolor de la noche copera

Boca Juniors confirmó la gravedad de la lesión que sufrió Agustín Marchesín: cuánto tiempo estará sin jugar

El arquero del Xeneize sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha en el duelo por la Libertadores ante Barcelona y comenzará una larga recuperación

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Agustín Marchesín sufrió una grave lesión en la rodilla derecha durante el triunfo de Boca Juniors ante Barcelona de Ecuador en La Bombonera, lo que provocó su salida del campo a los nueve minutos de iniciado el encuentro. “Me rompí”, fue lo primero que se le escuchó decir al arquero del Xeneize a los médicos del plantel antes de abandonar el terreno entre lágrimas y sin poder apoyar la pierna lesionada.

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El día después de la goleada del equipo de Claudio Úbeda, el club confirmó la gravedad de la lesión que sufrió el ex portero de Porto y la selección argentina. “Agustín Marchesín presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha”, indicó el reporte del departamento médico que publicó Boca a través de su cuenta oficial. De esta manera, se espera que Marchesín tendrá una larga inactividad, de entre seis a ocho meses, por lo que es posible que su retorno al primer equipo sea recién en 2027.

El escenario ya no era el mejor los segundos posteriores a la acción en el campo de juego. El diagnóstico preliminar del banco de suplentes ya sugería un cuadro de gravedad que dejaba al futbolista descartado para el Superclásico del domingo ante River Plate en el estadio Monumental, así como para los partidos restantes de la fase regular del Torneo Apertura y la propia Libertadores. Hay que mencionar que la salida abrupta del arquero también significó un golpe anímico para el plantel, que los minutos posteriores al duelo con el conjunto ecuatoriano se notó hasta que el Xeneize retomó el control del juego.

Hay que recordar que el guardameta de 36 años había regresado al once titular recién el último sábado frente a Independiente, luego de superar un desgarro en el aductor que lo marginó ante Talleres y Universidad Católica. Con esta lesión, sus aspiraciones de consolidarse nuevamente bajo el arco de Boca Juniors quedan suspendidas de manera indefinida y Leandro Brey será su reemplazante. Por su parte, Javier García ocupará el lugar en el banco de los suplentes desde el duelo ante el Millonario del próximo domingo.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Úbeda se refirió a la lesión del arquero: “Respecto de lo de Agustín (Marchesín), lamentablemente es una pérdida nuestra grave y grande. Respaldarlo a él y darle todo el apoyo que necesite en función de lo que determine la lesión. Cuando pasan esas cosas en el inicio de un partido, la sensación que le quedan a los jugadores dentro de la cancha no es buena. Sabés que se te lesiona un compañero y estás un poco pendiente de eso”, analizó el DT.

Por su parte, Leandro Paredes, que tuvo un cálido gesto con el portero, también habló de la salida de Marchesín: “Está muy triste como todos nosotros. Ojalá tenga una buena y pronta recuperación. Lo vamos a estar esperando y acompañando”, mencionó.

La victoria de Boca en La Bombonera fue contundente, un resultado que afianza al equipo dirigido por Claudio Úbeda en el liderazgo del Grupo D de la Copa Libertadores con puntaje ideal tras dos presentaciones. En el desarrollo del partido, los goles llegaron a través de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera, mientras que el arquero ecuatoriano José Contreras evitó una goleada mayor con una serie de atajadas.

El próximo compromiso por el máximo torneo de clubes en Sudamérica para el Xeneize será el martes 28 de abril ante Cruzeiro en Brasil, mientras que en el ámbito local visitarán a River Plate el domingo 19 a las 17 y tendrán por delante duelos definitorios en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura, incluyendo las visitas a Defensa y Justicia (23 de abril) y a Central Córdoba en los primeros días de mayo, con fecha a confirmar. Barcelona, que había llegado a Buenos Aires tras caer ante Cruzeiro en su debut copero (1-0), se verá las caras con la Universidad Católica el 29 de abril.

FUENTE: Infobae

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