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Consultora Fundeg

De cuánto fue la inflación en San Juan en marzo y qué productos aumentaron

La inflación en San Juan volvió a acelerarse en marzo especialmente en alimentos básicos, según un estudio privado. Como quedó respecto al índice nacional.

Por Elizabeth Pérez
La suba de alimentos volvió a marcar el ritmo de la inflación en San Juan: productos básicos como menudencias, verduras y yerba encabezaron los aumentos y presionan sobre el bolsillo de los hogares. &nbsp;

La suba de alimentos volvió a marcar el ritmo de la inflación en San Juan: productos básicos como menudencias, verduras y yerba encabezaron los aumentos y presionan sobre el bolsillo de los hogares.

 

De acuerdo al relevamiento de la Fundación para el Desarrollo Global (Fundeg), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en San Juan registró en marzo una suba del 3,2%. Esto ubicó a la inflación levemente por debajo del dato oficial del INDEC que marcó un 3,4% a nivel país.

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La diferencia es mínima, pero confirma una tendencia: los precios dejaron de desacelerarse y volvieron a moverse al alza también en la provincia.

En la comparación interanual, la brecha se amplía. Mientras la inflación nacional acumuló un 32,6% en los últimos doce meses, la estimación de Fundeg para San Juan se ubicó en el 34,5%. Es decir, vivir en la provincia hoy resulta, en términos inflacionarios, más caro que el promedio del país.

Golpe directo a la mesa

El impacto más fuerte en la provincia fue en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), donde los aumentos no solo fueron elevados sino también concentrados en productos sensibles.

Las subas más importantes del mes se dieron en Menudencias, con una suba del 25,4%, Hortalizas que aumentaron 17,5%, Bebidas alcohólicas que registraron una suba del 15,7% y Yerba que aumentó 9,8%.

En contrapartida, algunos productos mostraron bajas, como dulces (-22,3%), frutas (-19,3%), papa (-6,7%) y harina (-3,4%). Sin embargo, estas caídas no alcanzaron a compensar el impacto general.

Canasta de alimentos

La Canasta Básica Total (CBT) en San Juan trepó a $1.281.298 en marzo, con un incremento mensual del 3,21%. Esto marca el umbral de ingresos que necesita una familia tipo de dos adultos y dos menores para no ser considerada pobre.

Para Fundeg, el costo diario de alimentación por persona en San Juan ya se ubica en $5.556, una cifra que refleja con crudeza la presión sobre los sectores medios y bajos, donde el peso de los alimentos es determinante.

Los motivos de la suba

El presidente de Fundeg, Eduardo Coria Lahoz, advirtió que marzo marcó un punto de inflexión: “La inflación se comportó al alza, pasando del 2,9% al 3,4% mensual”.

Según explicó, uno de los factores es externo. El conflicto en Medio Oriente empujó el precio del petróleo y eso repercute en toda la cadena de costos: transporte, logística y producción. El costo del flete en provincias alejadas de los puntos de producción como San Juan es determinante.

Pero también hay razones internas. Coria Lahoz señaló que el enfoque económico cambió en 2026: el Gobierno de Milei pasó de priorizar la baja de la inflación a concentrarse en la acumulación de reservas. En ese contexto, la compra de divisas inyecta pesos en la economía que, tarde o temprano, terminan presionando sobre los precios.

A esto se suma un escenario de alta liquidez y tasas de interés en mínimos de los últimos años. Si bien esto puede impulsar la actividad, también tiene un efecto colateral claro: más inflación. “De todos modos, es un mal menor, frente a la destrucción de puestos de trabajo que se ha observado en la economía durante los últimos dos años”, opinó el economista sanjuanino.

Lo cierto es que el dato de marzo dejó una señal: la inflación ya no baja al ritmo que venía mostrando en 2025 y empieza a recalentar, justo cuando el poder adquisitivo todavía no se recupera.

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