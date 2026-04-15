miércoles 15 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Riego en transformación

El plan oficial para mantener los canales limpios todo el año: un cambio inédito para San Juan

Hidráulica avanza con un plan para dejar atrás la limpieza estacional de los canales y pasar a un sistema tercerizado, permanente y con atención las 24 horas. Los detalles

Por Elizabeth Pérez
Canales de riego en San Juan: el Gobierno busca implementar un sistema de mantenimiento continuo durante todo el año, con empresas a cargo y respuesta inmediata ante obstrucciones o desbordes.

Canales de riego en San Juan: el Gobierno busca implementar un sistema de mantenimiento continuo durante todo el año, con empresas a cargo y respuesta inmediata ante obstrucciones o desbordes.

image

El sistema de riego de San Juan, compuesto por una red de 1.600 km de canales públicos podría ser impactado por un sistema inédito. El nuevo director de Hidráulica, José María Ginestar, anticipó que se está trabajando en un plan para abandonar el sistema tradicional de limpiezas estacionales, y pasar a un esquema de mantenimiento anualizado.

Lee además
En medio de la tarea de monda en el Canal Benavídez ya retiraron 350 toneladas de basura y las autoridades creen que esa cifra se duplicará al finalizar el trabajo en el Canal Céspedes.
Monda

Increíble: de los canales de San Juan sacan desde pañales hasta electrodomésticos y colchones
mondas, a full: el gobierno de san juan busca varias empresas para la limpieza estrategica de canales
Tarea clave

Mondas, a full: el Gobierno de San Juan busca varias empresas para la limpieza estratégica de canales

El esquema sería similar al que se utiliza en la Avenida de Circunvalación, que es mantenida durante todo el año por una empresa, indicó Ginestar a Tiempo de San Juan. La idea es tercerizar el servicio de limpieza y mantenimiento que funcionaria las 24 horas.

De esa forma un regante que tenga problemas con un desborde de agua o una compuerta tapada podrá llamar a esa empresa para que lo solucione sin tener que esperar a la monda de canales que se realiza dos veces al año.

“Directamente el regante cuando tenga un problema en su compuerta, tenga mugre en un comparto, o en una reja, tenga dónde llamar directamente y que este servicio pueda estar 24 horas disponible para la limpieza permanente de los canales”, dijo el director de Hidráulica, José María Ginestar. “Directamente el regante cuando tenga un problema en su compuerta, tenga mugre en un comparto, o en una reja, tenga dónde llamar directamente y que este servicio pueda estar 24 horas disponible para la limpieza permanente de los canales”, dijo el director de Hidráulica, José María Ginestar.

El dato se conoció en momentos en que el Departamento de Hidráulica inició la primera de varias licitaciones para intervenir la red de riego en los departamentos, con una inversión total estimada en los 2 millones de dólares. Ginestar planea concluir esta limpieza tradicional, pero mientas tanto ser irá avanzando para que en los próximos meses se pueda licitar un esquema directamente anualizado y permanente.

Un sistema con 50 años de atraso

El diagnóstico inicial es severo. El funcionario señaló que gran parte de la infraestructura ha sido ignorada por décadas, lo que ha derivado en un deterioro crítico de los canales y sus caminos de servicio. Incluso dijo en declaraciones a Radio Sarmiento que un canal clave, como el San Emiliano, ha pasado años sin recibir mantenimiento adecuado.

Además, contó que actualmente, de los 1.600 km de la red pública, 900 km están impermeabilizados, mientras que los 700 km restantes son de tierra, lo que representa el mayor desafío por las pérdidas de agua por infiltración.

La apuesta por la "limpieza permanente"

El núcleo del nuevo plan consiste en dividir la provincia en 17 circuitos, cada uno bajo la responsabilidad de una empresa privada que brinde servicio las 24 horas. Según anticipó el funcionario, el objetivo es que el regante no tenga que esperar a la época de "monda" (limpieza) para ver soluciones, sino que pueda "llamar directamente" a la empresa ante cualquier obstrucción o rotura.

La idea de este bosquejo es abrir el juego a más empresas locales que se dediquen todo el año a este servicio. Incluso este miércoles Hidráulica comenzó un ciclo de capacitaciones técnicas para que los oferentes cumplan con todos los requisitos de los pliegos de las licitaciones de monda de canales que lanzó el gobierno, pero en el fondo hay otro interés: ir profesionalizando a las empresas para que en el futuro tomen el servicio anualizado.

Una geomembrana para canales de tierra

Mientras se avanza hacia este modelo de gestión, el plan inmediato contempla obras de reparación urgentes. Además de la monda de canales, Hidráulica prevé intervenir 3.000 metros cuadrados de paños de hormigón dañados por raíces y la reposición de unas 130 compuertas en el Gran San Juan y alrededores.

Pero la novedad llega para los canales de tierra: se está evaluando el uso de una geomembrana con cemento, una tecnología que resulta más barata que el hormigón tradicional y resistente al vandalismo. "Lo estamos evaluando. Si eso realmente cumple con lo prometido, es un tercio más barato que el resto", concluyó Ginestar, subrayando que el éxito de estas pruebas permitirá replicar la tecnología en toda la provincia

Temas
Seguí leyendo

Proteínas alternativas: la carne de burro asoma como opción en el mercado sanjuanino

La insólita cifra que debe pagar en Mendoza un supermercado con sede en San Juan

Los bonos argentinos caen y el riesgo país repunta ante amenaza arancelaria de EE.UU.

La Argentina llegó a un acuerdo con el FMI para desbloquear un desembolso por USD 1.000 millones

Naturgy advirtió sobre fraudes con la electricidad en San Juan: qué hay que tener en cuenta

Empleo en crisis: en un año se perdieron 124.700 puestos formales y solo crecen los monotributistas

De cuánto fue la inflación en San Juan en marzo y qué productos aumentaron

El "semillero" sanjuanino se reúne: lanzan una jornada de coworking por el Día del Emprendedor

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La suba de alimentos volvió a marcar el ritmo de la inflación en San Juan: productos básicos como menudencias, verduras y yerba encabezaron los aumentos y presionan sobre el bolsillo de los hogares.  
Consultora Fundeg

De cuánto fue la inflación en San Juan en marzo y qué productos aumentaron

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Le inhiben los bienes, embargan todas las cuentas y dejan preso al empresario sanjuanino Elías Daher
Judiciales

Le inhiben los bienes, embargan todas las cuentas y dejan preso al empresario sanjuanino Elías Daher

Imagen ilustrativa.
Importante

En San Juan, un municipio lanzó un plan para vender 200 lotes: cómo es el financiamiento

Los tramos E y F del Corredor Norte, en Iglesia, son los más cercanos al campamento Batidero, de Vicuña; y se construyen a más de 4.000 metros de altura.
Inesperado

Vicuña sacó a la empresa que hacía el camino a la mina: por qué y qué pasará ahora

Una pareja caminaba hacia la parada del colectivo en Rawson para ir a trabajar y fue abordada por motochorros. La mujer sufrió una herida de bala en la espalda.
Inseguridad

Una pareja iba a trabajar y fue abordada por motochorros en Rawson: a la mujer le dispararon en la espalda

Alejandro Jofré durante la audiencia de este martes.
Fraude millonario

Rechazaron la libertad al penitenciario de la estafa de $222.000.000 contra sus compañeros

Te Puede Interesar

El productor de Chubut Julio Cittadini destacó que los cortes de carne de burro ofrecen vacío, entraña, costillar y lomo similares a la carne vacuna (Foto: Infobae))
Debate abierto

Proteínas alternativas: la carne de burro asoma como opción en el mercado sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Enzo Salinas, el ahora condenado.
Fallo judicial

Condenaron y liberaron a uno de los implicados en el robo de transformadores y el hurto de energía por $498.000.000 a Naturgy

Relevo con un mensaje de paz: Diputados redefinió nombres en la comisión de Minería
Legislativas

Relevo con un mensaje de paz: Diputados redefinió nombres en la comisión de Minería

Usó una tarjeta ajena para gastar miles de pesos, confesó que estaba apretado con la plata y ahora deberá pagar $700.000
Tribunales

Usó una tarjeta ajena para gastar miles de pesos, confesó que estaba "apretado con la plata" y ahora deberá pagar $700.000

Canales de riego en San Juan: el Gobierno busca implementar un sistema de mantenimiento continuo durante todo el año, con empresas a cargo y respuesta inmediata ante obstrucciones o desbordes.
Riego en transformación

El plan oficial para mantener los canales limpios todo el año: un cambio inédito para San Juan