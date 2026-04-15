El plan oficial para mantener los canales limpios todo el año: un cambio inédito para San Juan

Canales de riego en San Juan: el Gobierno busca implementar un sistema de mantenimiento continuo durante todo el año, con empresas a cargo y respuesta inmediata ante obstrucciones o desbordes.

El sistema de riego de San Juan, compuesto por una red de 1.600 km de canales públicos podría ser impactado por un sistema inédito. El nuevo director de Hidráulica, José María Ginestar, anticipó que se está trabajando en un plan para abandonar el sistema tradicional de limpiezas estacionales, y pasar a un esquema de mantenimiento anualizado.

El esquema sería similar al que se utiliza en la Avenida de Circunvalación, que es mantenida durante todo el año por una empresa, indicó Ginestar a Tiempo de San Juan . La idea es tercerizar el servicio de limpieza y mantenimiento que funcionaria las 24 horas.

De esa forma un regante que tenga problemas con un desborde de agua o una compuerta tapada podrá llamar a esa empresa para que lo solucione sin tener que esperar a la monda de canales que se realiza dos veces al año.

“Directamente el regante cuando tenga un problema en su compuerta, tenga mugre en un comparto, o en una reja, tenga dónde llamar directamente y que este servicio pueda estar 24 horas disponible para la limpieza permanente de los canales”, dijo el director de Hidráulica, José María Ginestar. “Directamente el regante cuando tenga un problema en su compuerta, tenga mugre en un comparto, o en una reja, tenga dónde llamar directamente y que este servicio pueda estar 24 horas disponible para la limpieza permanente de los canales”, dijo el director de Hidráulica, José María Ginestar.

El dato se conoció en momentos en que el Departamento de Hidráulica inició la primera de varias licitaciones para intervenir la red de riego en los departamentos, con una inversión total estimada en los 2 millones de dólares. Ginestar planea concluir esta limpieza tradicional, pero mientas tanto ser irá avanzando para que en los próximos meses se pueda licitar un esquema directamente anualizado y permanente.

Un sistema con 50 años de atraso

El diagnóstico inicial es severo. El funcionario señaló que gran parte de la infraestructura ha sido ignorada por décadas, lo que ha derivado en un deterioro crítico de los canales y sus caminos de servicio. Incluso dijo en declaraciones a Radio Sarmiento que un canal clave, como el San Emiliano, ha pasado años sin recibir mantenimiento adecuado.

Además, contó que actualmente, de los 1.600 km de la red pública, 900 km están impermeabilizados, mientras que los 700 km restantes son de tierra, lo que representa el mayor desafío por las pérdidas de agua por infiltración.

La apuesta por la "limpieza permanente"

El núcleo del nuevo plan consiste en dividir la provincia en 17 circuitos, cada uno bajo la responsabilidad de una empresa privada que brinde servicio las 24 horas. Según anticipó el funcionario, el objetivo es que el regante no tenga que esperar a la época de "monda" (limpieza) para ver soluciones, sino que pueda "llamar directamente" a la empresa ante cualquier obstrucción o rotura.

La idea de este bosquejo es abrir el juego a más empresas locales que se dediquen todo el año a este servicio. Incluso este miércoles Hidráulica comenzó un ciclo de capacitaciones técnicas para que los oferentes cumplan con todos los requisitos de los pliegos de las licitaciones de monda de canales que lanzó el gobierno, pero en el fondo hay otro interés: ir profesionalizando a las empresas para que en el futuro tomen el servicio anualizado.

Una geomembrana para canales de tierra

Mientras se avanza hacia este modelo de gestión, el plan inmediato contempla obras de reparación urgentes. Además de la monda de canales, Hidráulica prevé intervenir 3.000 metros cuadrados de paños de hormigón dañados por raíces y la reposición de unas 130 compuertas en el Gran San Juan y alrededores.

Pero la novedad llega para los canales de tierra: se está evaluando el uso de una geomembrana con cemento, una tecnología que resulta más barata que el hormigón tradicional y resistente al vandalismo. "Lo estamos evaluando. Si eso realmente cumple con lo prometido, es un tercio más barato que el resto", concluyó Ginestar, subrayando que el éxito de estas pruebas permitirá replicar la tecnología en toda la provincia