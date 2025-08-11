lunes 11 de agosto 2025

Monda

Increíble: de los canales de San Juan sacan desde pañales hasta electrodomésticos y colchones

Según informaron desde Hidráulica, en medio de la tarea de limpieza del Canal Benavídez ya llevan retiradas 350 toneladas de residuos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En medio de la tarea de monda en el Canal Benavídez ya retiraron 350 toneladas de basura y las autoridades creen que esa cifra se duplicará al finalizar el trabajo en el Canal Céspedes.

En medio de la tarea de monda en el Canal Benavídez ya retiraron 350 toneladas de basura y las autoridades creen que esa cifra se duplicará al finalizar el trabajo en el Canal Céspedes.

Quienes realizan la monda y limpieza de canales sanjuaninos no dejan de sorprenderse con la basura que encuentran. En los últimos días han sacado de los cauces desde pañales hasta electrodomésticos y colchones. De ese modo, según informaron desde Hidráulica, en medio de la tarea de limpieza del Canal Benavídez ya llevan retiradas 350 toneladas de residuos.

El dato surge mientras avanzan los operativos de limpieza y desbanque que el Departamento de Hidráulica desarrolla en coordinación con la Secretaría de Ambiente, en tramos clave del Canal Benavidez y del Canal Céspedes, ambos cauces troncales del sistema de riego que abastece al Valle de Tulum.

image

Estas tareas, que se desarrollan por fuera del presupuesto habitual de monda, comenzaron en el Canal Benavídez, a la altura de Calle Almirante Brown, en Rivadavia. Allí, la rejilla instalada retiene una gran cantidad de residuos arrojados por los vecinos. Otro sector intervenido, esta vez en Capital, corresponde al tramo cercano a la Usina ExSAISA, donde también se registraron obstrucciones severas.

Simultáneamente, se lleva adelante la limpieza del Canal Céspedes a la altura de Calle 7 en Pocito. Este cauce distribuye el recurso hídrico hacia los departamentos de Pocito, Sarmiento, Rivadavia y Rawson.

“Las labores consisten en la remoción de sedimentos y, especialmente, de residuos sólidos urbanos que se acumulan en estos tramos, afectando la eficiencia hidráulica del sistema”, detallaron las autoridades.

Al tiempo que, según informaron, entre los elementos extraídos se encontraron plásticos, pañales, ramas, escombros, electrodomésticos, neumáticos y colchones. “Todos materiales que obstruyen el cauce, generan focos de contaminación y comprometen el funcionamiento del sistema de distribución”, resaltaron.

image

La intervención en el Canal Benavidez permitió retirar alrededor de 350 toneladas de residuos, gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Ambiente, que facilita el ingreso de camiones a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Cuando haya finalizado el trabajo en el Canal Céspedes, se estima que el volumen será el doble.

De ese modo, “el objetivo de este operativo es optimizar la capacidad de conducción del agua para el riego agrícola, prevenir posibles desbordes y proteger la salud pública”, indicaron.

Como complemento, al momento de restituirse el agua al sistema el próximo lunes 11 de agosto, se realizará un segundo operativo de limpieza en el canal Benavidez: se emitirán “pulsos” de dos metros cúbicos de agua durante una hora, a modo de barrido hidráulico. Este procedimiento busca arrastrar restos de residuos hacia las rejillas, donde el personal de Distribución Matriz, Equipos y Servicios y celadores de las distintas delegaciones procederán a su retiro.

Temas
