Mondas, a full: el Gobierno de San Juan busca varias empresas para la limpieza estratégica de canales

El Gobierno de San Juan , a través del Departamento de Hidráulica arrancó, como todos los años para esta época, el plan de mantenimiento de la infraestructura hídrica. El organismo provincial inició el proceso de varias licitaciones públicas en simultáneo para contratar empresas que se encarguen de la limpieza, descolmatación y mantenimiento de los canales de riego y drenajes en diversos puntos estratégicos de la provincia.

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Monda Increíble: de los canales de San Juan sacan desde pañales hasta electrodomésticos y colchones

Estas tareas, conocidas técnicamente como "monda", son fundamentales para asegurar que el sistema de irrigación funcione correctamente, eliminando sedimentos, basura y maleza que obstruyen el paso del agua hacia las zonas productivas. En un contexto de sequía persistente en San Juan, la monda es vital para optimizar el uso del recurso hídrico y asegurar la distribución a los regantes de los más de 1.300 km de la red provincial. Los trabajos se realizan habitualmente en invierno, aprovechando la baja demanda de agua y los periodos de corta programados.

Esta limpieza habla mucho sobre la conducta de la gente. Por ejemplo, es frecuente que de los cauces se saquen desde pañales hasta electrodomésticos y colchones. El año pasado en agosto, según informaron desde Hidráulica, en medio de la tarea de limpieza del Canal Benavídez apenas iniciadas las labores se extrajeron 350 toneladas de residuos.

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Sobre las licitaciones

El proceso licitatorio abarca una amplia geografía que incluye a los departamentos de Iglesia, Rawson, 9 de Julio, 25 de Mayo, Caucete, Jáchal, Pocito, Rivadavia, Albardón, Santa Lucía, San Martín y Calingasta. Cada zona cuenta con un presupuesto oficial asignado según su complejidad y extensión, con fechas de apertura de sobres programadas para la segunda quincena de abril de 2026.

A continuación, se detallan los montos y las fechas clave del proceso que se acaba de iniciar y se espera que pronto se sumen los que no aparecen:

* 25 de Mayo: $143.873.160 (Apertura: 21/04/2026 - 09:00 AM).

* Jáchal: $187.124.627 (Apertura: 21/04/2026 - 09:30 AM).

* Caucete: $180.264.552 (Apertura: 21/04/2026 - 10:00 AM).

* Pocito: $250.895.623 (Apertura: 23/04/2026 - 09:00 AM).

* Calingasta: $73.305.776 (Apertura: 23/04/2026 - 09:30 AM).

* San Martín: $71.915.860 (Apertura: 23/04/2026 - 10:00 AM).

* 9 de Julio: $128.266.434 (Apertura: 28/04/2026 - 09:00 AM).

* Iglesia: $118.011.042 (Apertura: 28/04/2026 - 09:30 AM).

* Albardón: $61.626.242 (Apertura: 28/04/2026 - 10:00 AM).

* Rawson:** $118.944.012 (Apertura: 30/04/2026 - 09:00 AM).

* Rivadavia: $43.061.525 (Apertura: 30/04/2026 - 09:30 AM).

* Santa Lucía: $70.626.400 (Apertura: 30/04/2026 - 10:00 AM).

Pocito: la inversión más alta

Pocito encabeza la lista con el presupuesto más elevado, alcanzando los $250.895.623,00 para la Licitación Pública Nº 0018/2026. La magnitud de esta inversión se justifica por la vasta red de cauces que serán intervenidos, que incluyen 102 ítems entre canales principales, ramos secundarios, terciarios y una extensa red de desagües.

En Pocito, los trabajos contemplan desde la limpieza del Canal Quinto Cuartel y el Canal Céspedes hasta diversos ramos en zonas como La Rinconada y Carpintería. Las tareas incluyen la extracción de lodos, arbustos y el raspado de superficies en canales impermeabilizados para restituir sus dimensiones originales. Para ejecutar este volumen de obra en un plazo previsto de 60 días, se exige a las empresas adjudicatarias el uso de maquinaria pesada, como retrocargadoras y camiones volcadores, además de equipos de obreros especializados.