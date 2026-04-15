San Juan tendrá un Torneo Abierto de Artes Marciales y Deportes de Combate

Con la organización de la Asociación Sanjuanina de Lucha, Kick boxing y Artes Marciales, y el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se realizará en el estadio Aldo Cantoni el Torneo Abierto de Artes Marciales y Deportes de Combate.

Entre las disciplinas deportivas, se encontrarán, con títulos en juego, las artes marciales tradicionales (karate, taekwondo, kung fu), kick boxing, MMA, lucha olímpica y point fighting, que comenzarán a partir de las 9:00. Es el segundo año que se desarrolla la actividad en el mismo escenario, y esperan la presencia de más de 300 competidores y 27 escuelas de distintas provincias.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir comunicándose con Diego Valle, al 264-5-404383. Títulos en juego: Kick Boxing – Título Amateurs – Agustín Garro vs Gustavo Castro Kick Boxing – Título Semi Pro – José Bertomeu vs Jairo Salinas Full Coctact – Título Semi Pro – Martín Gil vs Carlos Gómez Kick Boxing – Título Amateur – Nahuel Castro vs Mateo Valle Kick Boxing – Título Amateur – Emma Lescano vs Aimara Aguilera Kick Boxing – Título Amateur – Brisa Domínguez vs Marianela Aragón Kick Boxing – Título Amateur – Ignacio Valle vs Juan Furque Kick Boxing – Facundo Ibazeta vs Tomás Valle Kick Boxing – Diego Arrabal vs Rodrigo García Neri Navarro – participante: “tenemos mucha expectativa con la escuela para este torneo, hay dos chicos que vuelven a pelear en light contact , y yo por mi lado también lo haré en point fighting, es el primer torneo en el año”.

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