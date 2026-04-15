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Segunda presentación

River vs. Carabobo por la Sudamericana: hora, formación y TV para ver el partido en vivo

El equipo de Eduardo Coudet recibe a Carabobo FC este miércoles en el Monumental, con una formación alternativa pensando en el Superclásico. Todo lo que tenés que saber del partido por la Copa Sudamericana 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El equipo de Eduardo Coudet recibe a Carabobo FC este miércoles en el Monumental, con una formación alternativa pensando en el Superclásico. Todo lo que tenés que saber del partido por la Copa Sudamericana 2026.

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River Plate afronta este miércoles su segunda presentación en la Copa Sudamericana cuando reciba, desde las 21.30, a Carabobo en el estadio Monumental, por la fecha 2 del Grupo H. Con la mira también puesta en el Superclásico del próximo domingo, el entrenador Eduardo Coudet optará por una rotación importante en el equipo.

El Millonario atraviesa un gran presente desde la llegada del “Chacho”, con una racha positiva que incluye triunfos importantes como el logrado ante Racing Club, que le permitió meterse en los octavos de final del torneo local. Sin embargo, en el plano internacional aún busca su primera victoria tras el empate ante Blooming en el debut.

Para este compromiso, el DT mantendría en el arco a Santiago Beltrán, una de las piezas más regulares del equipo. En defensa, continuarían Fabricio Bustos y Matías Viña por las bandas, mientras que Germán Pezzella volvería a la zaga junto a Lautaro Rivero.

En el mediocampo, Coudet apostaría a la rotación con nombres como Kevin Castaño, Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, quien será el encargado de generar juego. En ofensiva, el DT le daría lugar a los jóvenes Ian Subiabre y Joaquín Freitas.

Por su parte, Carabobo llega como líder del grupo tras sorprender en la primera fecha al vencer a Red Bull Bragantino en Venezuela. El conjunto dirigido por Daniel Farías intentará sostener su buen momento con un planteo sólido y ordenado.

Datos del partido:

  • Hora: 21.30
  • TV: ESPN y DSports
  • Estadio: Monumental
  • Árbitro: Kevin Ortega

River buscará hacerse fuerte de local y sumar tres puntos clave para acomodarse en el grupo, antes de afrontar el desafío más esperado: el cruce ante Boca en una nueva edición del Superclásico.

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