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Conmoción

Quién era el trabajador minero sanjuanino que murió en Santa Cruz

El trabajador falleció el lunes mientras cumplía funciones en un yacimiento patagónico. Néstor Miguel Urra se descompensó en el campamento, fue asistido y trasladado, pero murió en el trayecto. Investigan las causas y descartan, en principio, un accidente laboral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El fallecimiento de Néstor Miguel Urra, un trabajador minero oriundo de San Juan que se desempeñaba en un yacimiento de Santa Cruz, generó conmoción tanto en el ámbito laboral como en su entorno más cercano. En las últimas horas, familiares y amigos comenzaron a despedirlo en redes sociales con mensajes cargados de dolor.

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Su esposa fue una de las primeras en expresarse públicamente: “Te amaré siempre, mi gor”, escribió en un breve pero sentido posteo. A ese mensaje se sumaron numerosas muestras de afecto de allegados, entre ellas la de un amigo que lo recordó con emoción: “No puedo creer mi querido amigo Migue… Siempre te llevaré en mi corazón, gran persona, gran amigo, siempre aconsejándome… Mi más sentido pésame a su esposa e hijos. QEPD, amigo mío”.

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El hecho se conoció el lunes y causó un fuerte impacto en la comunidad minera. Urra cumplía funciones en el yacimiento de oro y plata Cerro Moro, operado por la firma Pan American Silver Argentina, donde trabajaba para la empresa contratista MD Perforaciones.

Según la información oficial, el trabajador se descompensó mientras se dirigía al comedor del campamento. De inmediato recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el hospital de Puerto Deseado. Sin embargo, el deceso se habría producido durante el trayecto, como consecuencia de un presunto evento cardíaco.

Si bien las primeras hipótesis descartan un accidente laboral y apuntan a causas naturales, la Justicia y las autoridades laborales iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. En ese marco, el ministro de Trabajo de Santa Cruz, Juan Eduardo Mata, ordenó la intervención de la Delegación de Trabajo en Puerto Deseado para reconstruir los hechos bajo los protocolos vigentes.

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