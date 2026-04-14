martes 14 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Su esposa se retractó en el juicio, pero igual lo condenaron a 5 años por golpearla y abusar de su hijastra

Fiscalía había solicitado una pena de 8 años por tres delitos, pero el tribunal solo consideró probadas las lesiones agravadas en contexto de violencia de género, la coacción contra la mujer y el abuso sexual simple doblemente agravado contra la menor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
acusado

Un hombre fue condenado a 5 años de prisión efectiva por golpear a su pareja y abusar sexualmente de su hijastra, en un juicio atravesado por la retractación de la denunciante y la discusión sobre el contexto de violencia intrafamiliar.

Lee además
denuncio a su pareja por violacion y en el juicio se retracto: la fiscalia insiste en su culpabilidad y pidio 13 anos de pena
San Juan

Denunció a su pareja por violación y en el juicio se retractó: la fiscalía insiste en su culpabilidad y pidió 13 años de pena
secuestraron un arma cargada y municiones en alto de sierra
Santa Lucía

Secuestraron un arma cargada y municiones en Alto de Sierra

Durante el proceso, la Fiscalía sostuvo la acusación y solicitó una pena de 8 años de cárcel. Si bien el imputado no contaba con condenas previas, remarcaron que existía un contexto claro de violencia de género dentro del hogar, lo que debía ser considerado al momento de fijar la pena.

Por su parte, la defensa, encabezada por la abogada María Filomena Noriega, pidió una condena de 3 años de prisión condicional. Argumentó que el acusado es padre de cuatro hijos y el principal sostén económico de su familia, por lo que solicitó una pena menor y de cumplimiento no efectivo.

Finalmente, el tribunal resolvió condenarlo a 5 años de prisión efectiva al encontrarlo culpable de lesiones agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género contra su pareja, coacción contra la mujer y abuso sexual simple doblemente agravado contra la niña, en su condición de hijastra.

El caso estuvo marcado por un giro clave: la retractación de la mujer. Durante el juicio, la denunciante aseguró que la relación sexual había sido consentida y afirmó que su hija habría mentido en sus primeras declaraciones. Incluso, dijo haber hablado con la menor, quien -según su versión- le manifestó que había acusado al imputado porque lo odiaba.

Pese a ello, desde la Fiscalía sostuvieron que el cambio en el testimonio debía ser analizado dentro de un contexto de violencia de género, en el que las víctimas pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad, miedo o dependencia, lo que influye directamente en sus declaraciones.

En esa línea, la fiscal Claudia Salica remarcó durante los alegatos la necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes en este tipo de casos. “Son víctimas directas e indirectas de la violencia de género y tienen derecho a vivir una vida libre de violencia”, expresó. Además, advirtió sobre la existencia de un patrón de conductas violentas en el ámbito familiar.

Temas
Seguí leyendo

Quién era el trabajador minero sanjuanino que murió en Santa Cruz

Denunciaron que una trabajadora sexual amenazó y le robó a un hombre de 71 años en Rawson: "Ya te corto el cogote"

Se robaron una moto en La Bebida y, en la huida, un menor intentó dispararle a un efectivo: la Policía lo redujo con un balazo de goma

El ladrón que se quedó atrapado en una ventana cuando intentaba robar, condenado con cárcel

Un prófugo del penal y en la mira por un robo fue atrapado en el barrio La Estación

Hallaron muerto a un sereno en la Estancia Maradona

Revuelo en una escuela de San Juan: afirman que un hombre siguió a una exalumna y merodea la institución

Iban en una moto robada, hicieron maniobras peligrosas y terminaron detenidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en una persecucion de pelicula por rivadavia, la policia recupero el arma robada a un efectivo
Investigación

En una persecución de película por Rivadavia, la Policía recuperó el arma robada a un efectivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum
Deceso

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima
Cambio

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima

Peñarol va a la FIFA por Alan Cantero: le reclama a Alianza Lima el pago por derechos de formación
Disputa en puerta

Peñarol va a la FIFA por Alan Cantero: le reclama a Alianza Lima el pago por derechos de formación

De izquierda a derecha: Kevin Orostizaga -principal apuntado por el caso- y Brian Orostizaga, quien está grave.
Villa San Damián

Quiénes son el agresor y el herido de la grave pelea de hermanos en Rawson

Te entregué mi vida: el sentido mensaje de despedida de Mauricio Fernández, el ex DT de la Reserva
San Martín

"Te entregué mi vida": el sentido mensaje de despedida de Mauricio Fernández, el ex DT de la Reserva

Te Puede Interesar

Quién era el trabajador minero sanjuanino que murió en Santa Cruz
Conmoción

Quién era el trabajador minero sanjuanino que murió en Santa Cruz

Por Redacción Tiempo de San Juan
La mina Veladero, de Barrick y Shandong, en Iglesia. Cámaras de proveedores de Iglesia plantearon su malestar ante la empresa tras la desvinculación de Analía García y advirtieron por el impacto en el vínculo con la comunidad local.
Proveedores mineros en Iglesia

La salida de una ejecutiva de Barrick sigue haciendo ruido: proveedores se reunieron con la empresa y siguen las dudas

Su esposa se retractó en el juicio, pero igual lo condenaron a 5 años por golpearla y abusar de su hijastra
Tribunales

Su esposa se retractó en el juicio, pero igual lo condenaron a 5 años por golpearla y abusar de su hijastra

Mondas, a full: el Gobierno de San Juan busca varias empresas para la limpieza estratégica de canales
Tarea clave

Mondas, a full: el Gobierno de San Juan busca varias empresas para la limpieza estratégica de canales

Tras el sacudón, San Martín se reordena: Schiapparelli toma el mando y Antuña, ¿se aleja?
Fútbol

Tras el sacudón, San Martín se reordena: Schiapparelli toma el mando y Antuña, ¿se aleja?