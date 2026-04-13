Desamparados y Unión comparten la punta del Apertura: todos los resultados de la fecha 11

La fecha 11 del Torneo Apertura “Daniel Archilla” dejó un escenario bien apretado en lo más alto de la tabla. Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause terminaron el fin de semana compartiendo la cima con 24 puntos, en una pelea que promete ser intensa hasta el final.

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El Víbora fue contundente en su visita y goleó 4-1 a Villa Ibáñez. Omar Benavides se destacó con un doblete, mientras que Matías Gómez y Emiliano González completaron la cuenta para el equipo puyutano. Por su parte, Unión hizo lo propio al imponerse como visitante ante Defensores de Argentinos por 1-0 en Primera, con gol de Esteban Flores, resultado clave para sostenerse en lo más alto.

Detrás de los líderes aparece San Lorenzo de Ullum, que igualó 1-1 frente a Atenas y quedó a solo una unidad, mientras que Colón Junior no perdió pisada tras vencer con autoridad 3-0 a Juventud Zondina, con dos goles de Ivo Pohmajevic.

La jornada también dejó partidos vibrantes, como el empate 4-4 entre Marquesado y 9 de Julio, en un duelo lleno de emociones. Además, Alianza dio la nota al vencer 3-1 a Minero como visitante, mientras que Carpintería sorprendió al derrotar 2-1 a López Peláez.

En otros resultados, Trinidad y Peñarol no se sacaron ventajas e igualaron 0-0, mismo marcador que se repitió entre Sarmiento y Rivadavia.

Todos los resultados – Fecha 11: