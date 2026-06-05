EN VIVO, Selección Argentina: habla Scaloni y toda la previa del amistoso ante Honduras

La Selección Argentina continúa con su puesta a punto en Kansas, ciudad elegida como base de operaciones durante la etapa previa al Mundial 2026. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el plantel trabaja en distintos aspectos físicos, tácticos y futbolísticos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut en la máxima cita del fútbol mundial. Cada jornada de entrenamiento sirve para afianzar conceptos, fortalecer el funcionamiento colectivo y seguir construyendo la identidad de un equipo que buscará volver a ser protagonista.
Habla Scaloni
El entrenador brindará una conferencia de prensa en Houston en la antesala del amistoso frente a Honduras. Más tarde, la Selección realizará su última práctica, con acceso parcial para los medios.