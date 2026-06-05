viernes 5 de junio 2026
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EN VIVO, Selección Argentina: habla Scaloni y toda la previa del amistoso ante Honduras

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Foto: Olé.

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La Albiceleste ya comenzó a trabajar en Kansas City de cara a lo que será su debut en la Copa del Mundo. Antes disputará dos amistosos de preparación.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

La Selección Argentina continúa con su puesta a punto en Kansas, ciudad elegida como base de operaciones durante la etapa previa al Mundial 2026. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el plantel trabaja en distintos aspectos físicos, tácticos y futbolísticos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut en la máxima cita del fútbol mundial. Cada jornada de entrenamiento sirve para afianzar conceptos, fortalecer el funcionamiento colectivo y seguir construyendo la identidad de un equipo que buscará volver a ser protagonista.

Mientras la expectativa crece entre los hinchas, el cuerpo técnico aprovecha cada práctica para evaluar variantes y ajustar detalles de cara a la competencia. En esta fase de preparación, la prioridad pasa por encontrar el mejor equilibrio del equipo, administrar las cargas físicas y consolidar una estructura que permita afrontar con confianza los desafíos que propondrá el torneo. Con la experiencia de un grupo consolidado y el hambre de nuevos objetivos, la Albiceleste transita días decisivos en su camino hacia el Mundial.

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Habla Scaloni

El entrenador brindará una conferencia de prensa en Houston en la antesala del amistoso frente a Honduras. Más tarde, la Selección realizará su última práctica, con acceso parcial para los medios.

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Alivio total

La presencia de Lionel Messi en los trabajos con pelota llevó tranquilidad al cuerpo técnico y a los hinchas. Aunque no jugará ante Honduras por precaución, su evolución es positiva de cara al debut mundialista.

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A seis días del sueño

Mientras ajusta los últimos detalles de la preparación en suelo estadounidense, el equipo de Lionel Scaloni afrontará sus dos amistosos previos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al estreno mundialista. El primero será este sábado ante Honduras, una prueba clave para empezar a definir el equipo.

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El tratamiento especial que realiza Julián Álvarez en la previa del Mundial

La Araña sigue sintiendo dolor en el tobillo izquierdo, articulación en la que sufrió un esguince grado 1 durante la semifinal de ida de la UEFA Champions League (jugó infiltrado la vuelta y eso empeoró la lesión).

Álvarez se quedó haciendo fisioterapia en el gimnasio, sin realizar los entrenamientos diferenciados en el campo de juego junto a los otros tocados, como Nico Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel

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El cronograma de la Selección antes del amistoso contra Honduras

Este jueves 4 de junio, a las 18:00 de Kansas (20:00 de Argentina), la Selección tendrá su último entrenamiento antes de viajar hacia Houston. A diferencia de la practica del miércoles, que permitió la presencia de los medios de comunicación, esta será a puertas cerradas.

Ya el viernes 5 de junio, la delegación partirá por la tarde hacia Houston, donde enfrentará a Honduras. A las 17:30 hora local (19:30 Argentina), Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa. Al término, el seleccionado entrenará en el en Kyle Field, College Station, practica que los medios de comunicación podrán presenciar durante los primeros 15 minutos.

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El avance que tuvo Paredes en la recuperación de su lesión

Este miércoles, el volante central dio muestras del progreso de su distensión en el isquiotibial derecho que recién ahora lo dejó salir al campo para hacer algunos movimientos en la práctica: tanto lunes como martes lo había hecho solo en el gimnasio, con la precaución del caso para intentar no exigirlo.

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El once que probó Scaloni para el amistoso con Honduras

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López

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La noticia del día: Dibu Martínez titular en el debut mundialista

La buena pasó por el arquero del Aston Villa. Dibu evoluciona correctamente de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, su hueso está soldando correctamente y, pese a que continuará con la zona inmovilizada y el vendaje, su presencia ante Argelia no corre riesgo. Eso sí, no formará parte de ninguno de los amistosos para continuar con su recuperación.

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Las primeras imágenes de Lionel Messi:

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Honduras, amistoso pre Mundial:

Si bien la primera cita será este sábado ante Honduras, amistoso que Scaloni utilizará como plataforma de prueba para darle minutos a varios jugadores y ganar rodaje, similar a lo que ocurrirá el próximo martes contra Islandia, el gran objetivo de estos días es recuperar soldados para el debut con Argelia.

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Los primeros movimientos del plantel Albiceleste:

El grupo de lesionados trabajó aparte del resto del plantel. Se trató de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz, quienes trotaron e hicieron trabajos precompetitivos por su cuenta, alejados del grueso del plantel mientras avanzan con sus recuperaciones. Por el momento hay optimismo para que puedan estar en la Copa del Mundo, pero el cuerpo técnico seguirá de cerca sus avances en lo físico.

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La primera práctica en Kansas

Comenzó pasadas las 19.30 en el gimnasio y terminará después de las 21, aunque la prensa tiene acceso a los primeros 15 minutos de los trabajos en el campo de juego.

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