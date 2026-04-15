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Partidazo

Bayern Munich eliminó al Real Madrid y es semifinalista de la Champions

El equipo alemán dominó en juego y estadísticas, resistió la reacción del Madrid y terminó celebrando una clasificación que tuvo de todo: siete goles, una expulsión clave y un cierre no apto para cardíacos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El partido arrancó con un golpe inmediato del conjunto español: Arda Güler abrió el marcador antes del primer minuto y volvió a golpear a los 28’, marcando un doblete que parecía encaminar la noche para el Madrid. Sin embargo, el Bayern reaccionó con autoridad.

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Primero apareció Aleksandar Pavlovic a los 5 minutos para descontar, y luego Harry Kane igualó las acciones a los 37’. En un primer tiempo frenético, Kylian Mbappé volvió a poner arriba al Madrid a los 41’, pero el trámite ya mostraba un claro dominio alemán.

En el complemento, el Bayern acentuó su superioridad: manejó la pelota (68% de posesión) y generó peligro constante, con 20 remates al arco contra 12 de su rival. La insistencia tuvo premio en el tramo final, cuando Luis Díaz puso el empate a los 43’ del segundo tiempo y Michael Olise desató la locura con el 4-3 en tiempo de descuento.

El cierre fue aún más cuesta arriba para el Madrid tras la expulsión de Eduardo Camavinga a los 40 minutos del complemento, una baja sensible que condicionó los minutos finales.

Con el pitazo final, el Bayern celebró una victoria sufrida pero merecida, en un partido que quedará entre los más intensos de esta edición de la Champions. El gigante alemán sigue en carrera, mientras que el Madrid se despide tras dejar todo en una serie inolvidable.

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