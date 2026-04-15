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Decisión

¿Chau al 'chiche'?: sancionarán al jugador argentino que se pare sobre la pelota

La AFA endurece criterios y castigará con amarilla una jugada cada vez más común. Buscan cortar provocaciones y bajar la tensión dentro de la cancha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El fútbol argentino suma una nueva regla que promete generar debate. A partir de ahora, pararse sobre la pelota —una acción que en los últimos años se volvió habitual como gesto técnico o provocación— será sancionado con tarjeta amarilla por considerarse conducta antideportiva.

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La decisión va en línea con recomendaciones arbitrales que ya se venían aplicando en otros contextos, donde este tipo de jugadas empezaron a ser interpretadas como una forma de burla o provocación hacia el rival.

Aunque muchos lo ven como un recurso vistoso o parte del “folclore”, desde los organismos que regulan el juego entienden que este tipo de acciones pueden generar conflictos innecesarios dentro del campo y escalar situaciones de violencia.

En términos reglamentarios, la sanción se encuadra dentro de las conductas antideportivas, uno de los motivos clásicos por los cuales un árbitro puede mostrar tarjeta amarilla.

La medida no aparece aislada. Forma parte de una tendencia más amplia que busca agilizar el juego, evitar pérdidas de tiempo y reducir focos de conflicto entre futbolistas, algo que también se refleja en otros cambios recientes en las reglas.

Así, lo que antes podía terminar apenas en una discusión o empujones, ahora tendrá una consecuencia directa en el expediente del partido. El mensaje es claro: menos show que roce la cargada y más juego.

Habrá que ver cómo impacta en el día a día. Porque si algo caracteriza al fútbol argentino es esa delgada línea entre la picardía y la provocación. Y, desde ahora, pararse sobre la pelota dejó de ser una gracia para convertirse en una infracción.

El comunicado:

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Foto: Direcci&oacute;n Nacional de Arbitraje.

Foto: Dirección Nacional de Arbitraje.

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