jueves 9 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Complicado panorama

Causa AFA: la fiscalía pidió agravar la acusación contra Tapia y Toviggino por la multimillonaria retención indebida de aportes

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial advirtió que al procesarlos se dejaron de lado delitos vinculados a retenciones por publicidad a los clubes de fútbol y pidió incluirlos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial reclamó agravar la acusación en la causa que investiga una millonaria retención indebida de aportes y en la que ya fueron procesados el presidente de la AFA Claudio Tapia, su tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados. Presentó una apelación porque se dejaron de lado delitos, sostuvo.

Lee además
una yerba brasilera sera sponsor de la seleccion argentina, y en misiones estallaron contra el chiqui tapia
Polémica

Una yerba brasilera será sponsor de la Selección Argentina, y en Misiones estallaron contra el "Chiqui" Tapia
chiqui tapia y la afa, ante la justicia: semana de definiciones por la mansion de pilar y la deuda de aportes
Cara a cara

Chiqui Tapia y la AFA, ante la Justicia: semana de definiciones por la mansión de Pilar y la deuda de aportes

En concreto, al apelar lo resuelto por el juez Diego Amarante, el fiscal advirtió que hubo un recorte de la acusación original y se dejó afuera un componente central del caso, vinculado a retenciones por publicidad en clubes de fútbol. Por eso pidió ampliar los procesamientos y elevar el monto de los embargos que se fijaron en 350 millones de pesos para Tapia y Toviggino.

Patrocinio de torneos

La presentación a la que tuvo acceso Infobae apunta contra la decisión de excluir de la acusación el denominado “subconcepto 551” del impuesto 353, vinculado a los ingresos por patrocinio oficial de los torneos. Según el fiscal, ese punto no es accesorio sino “parte inescindible” de la maniobra investigada, ya que concentra los montos más significativos.

“El recurso se basa en la alteración de la plataforma fáctica que integra los hechos imputados”, advirtió Navas Rial, al cuestionar que el juez haya delimitado de manera “arbitrariamente restrictiva” el alcance del caso.

La causa gira en torno a presuntas retenciones y percepciones no depositadas al sistema de seguridad social calculadas en 19.000 millones de pesos. En ese esquema, la AFA y la Liga Profesional actuaban como agentes obligados a retener ciertos porcentajes de ingresos para destinarlos a aportes y contribuciones de clubes, futbolistas y personal.

El punto en discusión es que el juez dejó afuera del procesamiento el dinero proveniente del patrocinio comercial —publicidad de los torneos— que, según el fiscal, debía incluirse dentro de esas obligaciones.

Ese concepto implica la aplicación de una alícuota del 7,5% sobre ingresos millonarios, que luego deben imputarse a cargas previsionales. Para Navas Rial, esos fondos “nunca integraron el patrimonio disponible del agente”, sino que pertenecen a terceros desde el momento en que se generan.

“Un cierre anticipado del proceso”

En su apelación, el fiscal advirtió que la decisión judicial no es una diferencia menor de criterio sino que afecta la estructura misma del caso. “Esta forma de resolver importa un cierre anticipado del proceso”, advirtió. Y agregó: “No se cuestiona el procesamiento sino su indebida restricción por el análisis fragmentario de la maniobra”.

Según su planteo, al excluir el subconcepto 551 se reduce el monto total investigado, se achican los embargos y se limita la posibilidad de reconstruir integralmente los hechos. “No se debe simplificar en sólo ‘bajar el monto’, sino en una reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación”, afirmó.

Tanto la apelación del fiscal como la de los cinco procesados y la de la AFA como Asociación serán analizadas por la sala A de la Cámara en lo Penal Económico integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Estos magistrados ya convalidaron la decisión del juez Amarante relativa a la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino y también rechazó esta semana un planteo de inexistencia de delito que habían hecho las defensas. Los acusados reclamaron que se revoque el procesamiento por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025.

También apelaron los procesados Cristian Malaspina (actual secretario general) y los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo.

“Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.”, fundamentó el juez Amarante en su resolución.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Riesgo de "apagón meteorológico": ¿Qué pasaría si el SMN dejara de funcionar?

Intentaban rescatar a un pichón de cóndor andino y se llevaron una sorpresa

El conmovedor relato de la jugadora de hockey abusada en un rito de iniciación: "Me dio asco"

Crimen escolar en Santa Fe: imputan al segundo detenido

El True Crime y su vinculación con los ataques o tiroteos en instituciones

Confirman que el tirador de la escuela de Santa Fe formaba parte de una cultura digital que nació en la masacre de Columbine

Horror en la vía pública: una joven caminaba por la calle, un hombre la raptó, la violó y la prendió fuego

La Justicia le permitió al "Chiqui" Tapia salir del país

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen del ave que fue confundido con un pichón de cóndor.
Mundo animal

Intentaban rescatar a un pichón de cóndor andino y se llevaron una sorpresa

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Un policía terminó a las piñas con un paciente en el centro de salud de La Rotonda
Video

Un policía terminó a las piñas con un paciente en el centro de salud de La Rotonda

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena
Justicia Federal

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena

El ministro Marcelo Lima, miembro de la Corte de Justicia de San Juan.
No se salva nadie

Un ministro de la Corte de Justicia de San Juan fue víctima de un robo en su casa quinta en Albardón

Quién es el sanjuanino que fue clave en la liberación de la abogada detenida en Brasil por racismo
Perfil

Quién es el sanjuanino que fue clave en la liberación de la abogada detenida en Brasil por racismo

Una cantante, ¿la nueva incorporación del Ministerio Público?
Justicia sanjuanina

Una cantante, ¿la nueva incorporación del Ministerio Público?

Te Puede Interesar

Comenzaron las inscripciones para los Vouchers Educativos en San Juan: paso a paso, cómo registrarse
Educación

Comenzaron las inscripciones para los Vouchers Educativos en San Juan: paso a paso, cómo registrarse

Por Redacción Tiempo de San Juan
Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena
Justicia Federal

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena

Así se vota en las elecciones de UPCN, con Villa como única lista
Comicio

Así se vota en las elecciones de UPCN, con Villa como única lista

Comenzó el juicio contra la familia gitana santafecina que es apuntada por un caso de trata de una adolescente
En el TOF

Comenzó el juicio contra la familia gitana santafecina que es apuntada por un caso de trata de una adolescente

Santiago De la Torre (derecha), junto a su ex jefe, el secretario de Deportes Pablo Tabachnik. 
Movida de piezas

Se confirmó la salida de un funcionario con un cargo clave: de Deportes, a la Legislatura