miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol local

Desamparados sigue invicto, Atenas y Unión también suman de a tres

Tras la segunda fecha del torneo de Primera División, los tres equipos ganaron sus partidos y comparten la cima del Apertura. La jornada dejó 18 goles, partidos intensos y un inicio prometedor para la temporada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La segunda fecha del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino dejó emociones, goles y tres protagonistas que marcan el rumbo del campeonato. Sportivo Desamparados, Unión de Villa Krause y Atenas de Pocito cumplieron en sus compromisos y se subieron a la punta de la tabla.

Lee además
el argentino prestianni se expone a 10 partidos de suspension por decirle mono a vinicius
Grave

El argentino Prestianni se expone a 10 partidos de suspensión por decirle "mono" a Vinícius
escandalo en la champions: vinicius acuso al argentino prestianni de racismo y se nego a seguir jugando
Fútbol europeo

Escándalo en la Champions: Vinicius acusó al argentino Prestianni de racismo y se negó a seguir jugando

El Puyuta fue contundente y superó 2-0 a Juventud Zondina, con Agustín Aguilar como figura, autor de ambos goles en un primer tiempo que definió el triunfo del Víbora.

Atenas también ganó 2-0 frente al recién ascendido Villa Ibáñez, con un doblete de Lorenzo Lepez, dejando claro que el equipo pisa fuerte en este inicio de campeonato.

Por su parte, Atlético Unión se impuso 2-1 a Atlético Alianza en el Estadio del Bicentenario. Kevin Frías y Nicolás Jorquera marcaron para el Azul, mientras que Agustín Ferreyra había puesto el empate transitorio para los visitantes.

Entre los demás resultados de la fecha:

  • Minero 2 – Marquesado 1, con goles de Francisco Salinas y Agustín Torres para el vencedor.

  • Colón Junior 1 – Sarmiento 0, con penal convertido por Fabián Carrizo.

  • Empates: Rivadavia 0 – 9 de Julio 0 y Peñarol 1 – López Peláez 1, con tantos de Joel Carrizo y Gerardo Morales.

La fecha cerrará esta noche con el duelo entre Trinidad y Defensores de Argentinos, completando así una jornada que ya promete un Apertura muy parejo.

Temas
Seguí leyendo

Aldosivi ganó, avanzó en la Copa Argentina, y enfrentará al último campeón

Con polémica, Real Madrid derrotó a Benfica en la ida de los playoffs de la Champions

Champions League: Galatasaray le dio una paliza a la Juventus

Los escandalosos penales con los que ascendió el equipo mendocino que elimino a Unión de Villa Krause

La peor noticia para Boca: Leandro Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho, ¿cuántos partidos se pierde?

Franco Colapinto, víctima de una furiosa crítica tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

River le ganó con lo justo a Ciudad Bolívar: 1 a 0, de penal y sobre la hora

Emilio Alaniz y Matías Ramos dominaron y se consagraron campeones del Safari tras las Sierras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los escandalosos penales con los que ascendio el equipo mendocino que elimino a union de villa krause
Regional Amateur

Los escandalosos penales con los que ascendió el equipo mendocino que elimino a Unión de Villa Krause

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog
Un 14 de febrero

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Cannabis medicinal de CANME en San Juan: todas las cifras de su histórico inicio de venta en farmacias
Un hito para la salud provincial

Cannabis medicinal de CANME en San Juan: todas las cifras de su histórico inicio de venta en farmacias

Por Miriam Walter
Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Avanza el proyecto VERSU en Sarmiento que convertirá basura en energía limpia video
Medio ambiente

Avanza el proyecto VERSU en Sarmiento que convertirá basura en energía limpia

A pesar del Alzheimer, recordó su aniversario y pidió flores para su esposa: el emotivo gesto de un sanjuanino
Ternura

A pesar del Alzheimer, recordó su aniversario y pidió flores para su esposa: el emotivo gesto de un sanjuanino