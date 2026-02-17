Desamparados sigue invicto, Atenas y Unión también suman de a tres

La segunda fecha del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino dejó emociones, goles y tres protagonistas que marcan el rumbo del campeonato. Sportivo Desamparados , Unión de Villa Krause y Atenas de Pocito cumplieron en sus compromisos y se subieron a la punta de la tabla.

El Puyuta fue contundente y superó 2-0 a Juventud Zondina , con Agustín Aguilar como figura, autor de ambos goles en un primer tiempo que definió el triunfo del Víbora.

Atenas también ganó 2-0 frente al recién ascendido Villa Ibáñez, con un doblete de Lorenzo Lepez, dejando claro que el equipo pisa fuerte en este inicio de campeonato.

Por su parte, Atlético Unión se impuso 2-1 a Atlético Alianza en el Estadio del Bicentenario. Kevin Frías y Nicolás Jorquera marcaron para el Azul, mientras que Agustín Ferreyra había puesto el empate transitorio para los visitantes.

Entre los demás resultados de la fecha:

Minero 2 – Marquesado 1 , con goles de Francisco Salinas y Agustín Torres para el vencedor.

Colón Junior 1 – Sarmiento 0 , con penal convertido por Fabián Carrizo .

Empates: Rivadavia 0 – 9 de Julio 0 y Peñarol 1 – López Peláez 1, con tantos de Joel Carrizo y Gerardo Morales.

La fecha cerrará esta noche con el duelo entre Trinidad y Defensores de Argentinos, completando así una jornada que ya promete un Apertura muy parejo.