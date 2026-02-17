miércoles 18 de febrero 2026

Medio ambiente

Avanza el proyecto VERSU en Sarmiento que convertirá basura en energía limpia

El Gobierno provincial presentó el plan de inversiones para poner en marcha la planta de valorización energética. Comenzarán con la perforación para agua industrial y la recuperación de equipamiento clave.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de San Juan presentó ante el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, el inicio de los trabajos para culminar y poner en funcionamiento la Planta de Valorización Energética de Residuos Sólidos Urbanos (VERSU), ubicada en ese departamento y ejecutada por el EPSE.

Según se informó, la empresa estatal avanza con el plan de inversiones que permitirá reactivar el proyecto y encaminarlo hacia la generación de energía eléctrica a partir de residuos urbanos. La primera etapa contempla la perforación para garantizar el suministro de agua industrial, insumo esencial para la operación de la planta.

En paralelo, se iniciarán tareas de reparación y puesta a punto de equipos que se encontraban fuera de servicio, con prioridad en la recuperación de la caldera de vapor. Además, está prevista la modernización de sistemas tecnológicos y de seguridad, junto con la construcción de un laboratorio de mediciones ambientales para controlar los procesos una vez que la planta entre en funcionamiento.

Durante la reunión institucional se detallaron los avances administrativos y técnicos desarrollados durante 2025, período en el que se trabajó en la regularización documental del predio y en la planificación general de la obra. En ese marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable cedió una fracción de terreno a EPSE, trámite que fue ratificado por decreto del gobernador, lo que habilitó formalmente el inicio de los trabajos.

image

De esta manera, la Provincia y el municipio de Sarmiento avanzan en la planificación del sistema de gestión de residuos y en el funcionamiento de la planta de separación, que aportará el material necesario como combustible para VERSU. La próxima etapa clave será la adquisición del turbo generador, equipamiento indispensable para iniciar las pruebas técnicas y avanzar hacia la puesta en marcha definitiva.

Cómo funciona la Central Eléctrica

La Planta Demostrativa VERSU convierte los residuos sólidos urbanos en energía eléctrica a través de un proceso de valorización energética. Para ello, es clave que ciudadanos y organizaciones civiles separen correctamente los residuos en origen, diferenciando la fracción orgánica del material reciclable.

Una vez separados, los residuos orgánicos se cargan en un horno donde se inicia la combustión. El calor generado impulsa una turbina de gas que hace funcionar un generador eléctrico. Los gases calientes calientan agua, produciendo vapor que activa una segunda turbina conectada a un transformador, generando más electricidad. De esta forma, la planta abastece su propio consumo y entrega el excedente a la Red Interconectada provincial.

Los gases de combustión también se reutilizan en un sistema de pre-secado de los residuos, recuperando energía térmica. Finalmente, las emisiones pasan por un purificador que garantiza que cumplan con la normativa ambiental vigente.

La planta contará con un Laboratorio de Caracterización de Residuos Sólidos Urbanos y otro de Monitoreo de Emisiones Gaseosas, los primeros de este tipo en la provincia de San Juan.

Los municipios que adopten el Sistema de Gestión de RSU (GIRSU) reducirán significativamente el impacto ambiental del manejo de residuos, generarán energía renovable y disminuirán hasta un 95% el volumen de basura. Además, VERSU impulsa la creación de empleo, promueve tecnología nacional y ofrece una solución integral a los desafíos ambientales y energéticos de la provincia.

Embed - EPSE VERSU Institutional 3

Dejá tu comentario

