Adrián Ruiz fue proclamado como nuevo secretario general de AMET San Juan

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional San Juan proclamó oficialmente a sus nuevas autoridades, en un recambio que significó la continuidad política y gremial de la conducción encabezada durante los últimos años por Daniel Quiroga.

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El nuevo secretario general será Adrián Ruiz, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario adjunto del gremio. En tanto, la secretaría adjunta quedó en manos de Francisco Campos, mientras que la secretaría gremial será ocupada por Marcelo Quiroga, hijo del histórico dirigente sindical.

La nueva conducción llegó a sus cargos luego de un proceso electoral en el que participó únicamente la lista oficialista. La otra nómina que pretendía competir, denominada Lista Magenta, fue impugnada y finalmente no pudo presentarse en los comicios.

De esta manera, el espacio que venía conduciendo el gremio logró mantener el control de la regional sanjuanina y garantizar una transición interna sin sobresaltos.

Por su parte, Daniel Quiroga dejará la conducción provincial para asumir un nuevo rol en la estructura nacional del sindicato. El dirigente pasó a integrar AMET Nación luego del triunfo de la Lista Celeste y Blanca en las elecciones nacionales de la organización.

En esa nueva etapa, Quiroga ocupará el cargo de secretario de Acción Social dentro de la conducción nacional del gremio docente técnico.