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Interna

El gordo Dan desmintió a Javier Milei: el posteo de Martín Menem " no es algo prefabricado"

Daniel Parisini, principal referente de la tropa digital de Santiago Caputo, rechazó la teoría de la operación denunciada por Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un episodio sin precedentes para la interna de La Libertad Avanza, el sector digital liderado por el asesor Santiago Caputo ha decidido redoblar la apuesta contra el entorno de Karina Milei. A pesar de los intentos del presidente Javier Milei por dar por cerrado el escándalo de la cuenta anónima @PeriodistaRufus, su principal referente comunicacional, Daniel Parisini (conocido como "El Gordo Dan"), desmintió públicamente la versión oficial y aseguró de manera tajante: "Le mintieron al Presidente".

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El origen del conflicto: El "Caso Rufus"

La controversia estalló cuando se vinculó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la cuenta de X @PeriodistaRufus, la cual solía publicar críticas contra Santiago Caputo y su mano derecha, Manuel Vidal. La sospecha surgió tras un error técnico en el que un enlace compartido por la cuenta anónima revelaba haber sido copiado desde el perfil personal de Menem.

Ante la escalada de tensión, Javier Milei intervino en una entrevista afirmando que la situación fue "algo prefabricado para generar un problema" y una "operación implantada" contra Menem. El Presidente incluso mencionó la existencia de un video explicativo realizado por el cineasta Santiago Oría que supuestamente probaba esta maniobra.

La rebelión de la tropa digital

Sin embargo, lejos de acatar la línea presidencial, El Gordo Dan utilizó su programa en el canal de streaming Carajo para confrontar esta narrativa. "Estoy convencido de que no es algo fabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado", disparó el influencer.

Parisini también puso el foco en las contradicciones del oficialismo, recordando que inicialmente Menem había atribuido el hecho a un "error involuntario de su CM", para luego pasar a la teoría de la "operación plantada" avalada por Milei. "No se puede tomar a la gente de pelotuda", sentenció Parisini, desafiando a Oría a que publique el video mencionado por el mandatario y prometiendo disculpas públicas solo si el argumento resulta "convincente".

Las pruebas de la "máquina del tiempo"

Para sustentar su postura, el ala caputista presentó su propio material audiovisual utilizando la Wayback Machine, una herramienta que rastrea versiones pasadas de sitios web. Según los militantes de "Las Fuerzas del Cielo", este registro confirma que el enlace original de Rufus redirigía inexorablemente a la cuenta oficial de Instagram de Martín Menem.

"No quedan dudas: NO FUE PLANTADO. No le mientan NUNCA MÁS al presidente", publicó Parisini en sus redes sociales, dejando abierta la interrogante de si los colaboradores de Milei lo están engañando deliberadamente.

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Una interna al rojo vivo

Este choque evidencia una fractura profunda entre dos bandos:

  • El sector de Santiago Caputo: Quienes, tras el respaldo de Milei a Menem, se sintieron desplazados (algunos incluso manifestaron: "Nos echaron de la plaza").
  • El sector de Karina Milei y Martín Menem: Quienes cuentan con el respaldo explícito del Presidente, pero bajo el fuego constante de la artillería digital oficialista.

Mientras tanto, el propio Santiago Caputo ha optado por un silencio sugestivo, limitándose a publicar un mensaje que vaticina tiempos de mayor conflicto: "Winter is coming".

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