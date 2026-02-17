martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol

Aldosivi ganó, avanzó en la Copa Argentina, y enfrentará al último campeón

Aldosivi de Mar del Plata venció a San Miguel, y enfrentatá por 16avos de la Copa Argentina al defensor del título, Independiente de Mendoza. Mirá los goles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Aldosivi avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras golear con autoridad y jerarquía por 3 a 0 a San Miguel en Florencio Varela, por los 32avos. de final del certamen intgegrador.

Lee además
san martin ya tiene sede para su debut en la copa argentina
Confirmado

San Martín ya tiene sede para su debut en la Copa Argentina
river plate debuta en la copa argentina: a que hora y donde se puede ver
La pelota echar a rodar

River Plate debuta en la Copa Argentina: a qué hora y dónde se puede ver

Con los goles de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Lucas Brochero en contra, el conjunto marplatense capitalizó errores defensivos del equipo de Gustavo Coleoni y resolvió el cruce sin despeinarse.

En la próxima instancia Aldosivi enfrentará al defensor del título, Independiente Rivadavia de Mendoza.

El “Tiburón” abrió el marcador a los 22 minutos, cuando Tomás Fernández ejecutó un córner desde la derecha, la pelota picó en el área y Dixon Rentería, en su intento por despejar, terminó asistiendo involuntariamente a un rival, Novillo, que recibió en el área chica y definió ante Juan Manuel Lungarzo para el 1 a 0.

Poco después, otro error de Rentería casi deriva en el segundo, aunque Facundo de la Vega remató sin ángulo y el palo evitó el gol. Antes del descanso, San Miguel tuvo su oportunidad con un potente disparo de Bruno Nasta que Ignacio Chicco logró desviar.

En el complemento, el equipo de Los Polvorines volvió a acercarse con un cabezazo de Nasta que dio en el poste. Sin embargo, a los 12 minutos, Rentería falló nuevamente al chocar con su arquero y dejó la pelota servida para Fernández, que solo tuvo que empujarla para el 2 a 0.

Sobre el cierre, Alan Sosa conectó un centro desde la derecha, y tras un desvío de Brochero, Aldosivi selló el 3 a 0 definitivo.

Embed - Aldosivi 3 - 0 San Miguel | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Seguí leyendo

Con polémica, Real Madrid derrotó a Benfica en la ida de los playoffs de la Champions

Champions League: Galatasaray le dio una paliza a la Juventus

Los escandalosos penales con los que ascendió el equipo mendocino que elimino a Unión de Villa Krause

La peor noticia para Boca: Leandro Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho, ¿cuántos partidos se pierde?

Franco Colapinto, víctima de una furiosa crítica tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

Emilio Alaniz y Matías Ramos dominaron y se consagraron campeones del Safari tras las Sierras

Borgogno fue figura ante un Boca que no pudo salir del empate y se fue silbado

Los centrales y el goleador, los puntos más altos de este nuevo San Martín: el uno por uno

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
river plate debuta en la copa argentina: a que hora y donde se puede ver
La pelota echar a rodar

River Plate debuta en la Copa Argentina: a qué hora y dónde se puede ver

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos
Atención

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Te Puede Interesar

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento
Arbolado Público

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento

Por Myriam Pérez
La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista
Elecciones

La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Gentileza: El Bastón 
En Caucete

Un festejo de cumpleaños terminó en una tragedia: un hombre se atragantó con un sanguche y murió

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo
Postales

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo