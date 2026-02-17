River le ganó con lo justo a Ciudad Bolívar: 1 a 0, de penal y sobre la hora

River Plate puso primera en su aventura en la Copa Argentina con un muy sufrido triunfo ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final.

El equipo de Marcelo Gallardo venció a su rival por un tanto contra cero con gol de Juan Fernando Quintero de penal.

La primera llegada fue de River, a los seis minutos, con un disparo frontal del volante Tomás Galván, el cual fue a las manos del arquero Agustín Rufinetti.

Ciudad Bolívar tuvo su primer acercamiento a los 10 minutos, con un contraataque unipersonal por derecha del delantero Guillermo Sanchez, que culminó en un disparo bajo y a las manos de Santiago Beltrán.

A los 19 minutos, el volante Juan Fernando Quintero enganchó hacia adentro desde el costado derecho del área y remató al segundo palo, con un disparo que fue prolongado por el defensor Gonzalo Montiel y se fue ancho.

El “Millonario” volvió a llegar a los 35 minutos, con un mano a mano por derecha del lateral Gonzalo Montiel que fue desviado por Rufinetti. El rebote le quedó al volante Fausto Vera, cuyo remate de primera tenía destino de gol pero fue desviado al córner por un defensor.

Tras el empate sin goles en la primera parte, River volvió a llegar a los tres minutos de la segunda parte, con un disparo del lateral Matías Viña que dio en el travesaño.

A los 20 minutos, un tiro libre cercano al área grande de “Juanfer” Quintero fue desviado en la barrera y se fue cerca del palo derecho de Rufinetti.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2023953989306310839&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE RIVER!



Juanfer Quintero, de penal, marcó el 1-0 de River ante Ciudad de Bolívar a los 86 minutos de partido. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/rfdwltmExj — TyC Sports (@TyCSports) February 18, 2026

River se encontró con un penal por una falta del defensor Elías Martínez sobre el delantero Joaquín Freitas. Quintero definió bien y cambió el penal por gol.

Finalmente, el equipo de Gallardo logró quedarse con la victoria con este gol agónico y superó así una dura prueba ante un gran rival que hizo un buen partido.

Con el triunfo, el equipo de Marcelo Gallardo accedió a los 16avos de final, instancia en la que se medirá con Aldosivi, que viene de derrotar a San Miguel por 3-0.

