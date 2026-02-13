"El ciclo de Gallardo está terminado": la contundente frase tras una nueva derrota de River

El periodista Fernando Lavecchia fue contundente acerca del momento que atraviesa River, que este jueves cayó ante Argentinos Juniors, y sentenció que “el ciclo de (Marcelo) Gallardo está terminado”.

Luego de una nueva derrota del “Millonario”, que ya venía de sufrir un fuerte golpe al ser goleado el fin de semana en el Monumental ante Tigre, Lavecchia expresó su punto de vista en el programa “La Mañana de la 990” (Splendid 990) y aseguró que “no veo una remontada de esto, no veo signos vitales del River de Gallardo”.

Además, se mostró pesimista de cara al futuro del equipo: “No hay manera de que este River muestre otra cara. Parecía que la exhibía, que volvía a las fuentes, pero no hay forma. River es una continuidad del año pasado”.

“Cuando parecía que había un quiebre en los primeros partidos, eso volvió para atrás. Lo del otro día en el Monumental contra Tigre fue una primera muestra y lo de ayer contra Argentinos Juniors fue más de lo mismo”, continuó con su análisis, e incluso lo comparó con Bianchi: "Esto me hace acordar mucho a su segunda y tercera ocasión Boca”.

Con respecto al “Muñeco”, que es el director técnico más ganador en la historia de River, subrayó que “se lo va a querer, se lo va a respetar, no se lo va a insultar ni a maltratar, pero en algún momento no se lo va a bancar”.

Y cerró: “Por lo bajo los hinchas de River ya te lo dicen claramente. Hay una buena porción que primero prioriza al club y después estará la estatua. Llega un momento en el que te preguntás dónde está el final de esto, y si el final no lo pone Gallardo, alguien lo va a tener que poner”.