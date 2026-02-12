jueves 12 de febrero 2026

Vóley

En el inicio del Tour 6, UPCN cayó ante San Lorenzo

El equipo sanjuanino perdió en el Parque Olímpico de Buenos Aires. Este sábado, enfrentarán a Vélez en el mismo escenario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
upcn vóley

UPCN San Juan perdió este jueves en la apertura del Tour 6 de la Liga de Argentina en Buenos Aires. En el Parque Olímpico-La Casa del Vóley, el equipo sanjuanino cayó ante San Lorenzo por 3-0, con parciales de 25-22, 25-22 y 25-21.

Los dirigidos por Fabián Armoa no tuvieron su mejor tarde. El ataque y el contraataque no lograron la eficacia habitual y los errores no forzados marcaron el desarrollo del encuentro, ante un rival que supo sostener regularidad en los momentos clave de cada set.

Más allá del traspié, UPCN se mantiene en la segunda posición de la tabla cuando restan dos fechas para el cierre de la fase regular.

La oportunidad de recuperación será inmediata. Este sábado, desde las 15, UPCN enfrentará a Vélez Sarsfield, nuevamente en el Parque Olímpico. El partido se podrá seguir en vivo por Fox Sports y por el canal de ACLAV en YouTube.

Síntesis

San Lorenzo : Santiago Longo, Wilson Acosta; Pedro Ojuez, Rodrigo Soria; Ramiro Nielson, Valentín Durdos; Agustín Winer/Mauro Rojas Caruso (L). Entrenador: Manuel Quiroga. Ingresos: Martín Godoy, Enzo Haureluk, Pedro Vanzetti.

UPCN San Juan Vóley : Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Juan Martín Riganti, Anthony Cherfan, Federico Franetovich.

Parciales: 25-22, 25-22 y 25-21.

Estadio: Parque Olímpico – La Casa del Vóley (Buenos Aires).

