jueves 12 de febrero 2026

Atenti fierreros

Así será el cronograma del Safari tras las Sierras de autos para este fin de semana

La competencia se disputará del 13 al 15 de febrero en Valle Fértil y contará con 17 categorías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Safari tras las Sierras.

Safari tras las Sierras.

Luego del fin de semana pasado que compitieron 161 pilotos en la apertura del Campeonato Sanjuanino de Enduro, y hubo 102 participantes entre motos y cuatris en la primera fecha del Campeonato de Travesías, ahora llega el turno de los autos, entre el 13 y 15 de febrero en el Safari tras las Sierras del departamento Valle Fértil.

Serán 17 las categorías que se presentarán en este evento, con más de 90 inscriptos:

* A Libres

* B 1000

* B

* C

* D

* D Plus

* D Especial

* RC8 8 válvulas

* RC5 16 válvulas

* E

* G

* Jeep Libres

* Fuerza Libre

* 4X4

* Integrales

* UVT Aspirados

* UVT Turbos

Cronograma del fin de semana:

Viernes 13/02

Reunión obligatoria para pilotos y copilotos en Salón Cultural Municipal – 18:00

Largada Simbólica en el Circuito Coqui Quintana – 21:00

Sábado 14/02

Primer Prime 36 kilómetros – 9:00 (control de alcoholemia obligatorio)

Segundo Prime 10 kilómetros – 12:00 (control de alcoholemia obligatorio)

Domingo 15/02

Prime Único 30 kilómetros – 9:00 (control de alcoholemia obligatorio)

Podio – 17:00

*Horarios sujetos a modificaciones

Posición de largada:

En cada categoría primero larga el ganador 2025, segundo larga el ganador 2024, de no participar se van tomando las posiciones siguientes. Se completan los dos primeros lugares y del tercero para atrás por orden de inscripción. El COMISARIO DEPORTIVO puede cambiar posiciones si así lo cree necesario.

Inscripciones:

-Salón de Cultura Municipal de Valle Fértil.

-Sistema de inscripciones online www.safaritraslassierras.com hasta el viernes 13/02 a las 18:00.

-La licencia médica se otorgará por la Asociación Argentina de Volantes, previa presentación de los estudios.

-Control de inscripción y entrega de números a cargo de APIVA (Asociación de Pilotos Vallistas).

-Valor de la inscripción $70.000 el binomio.

Por Antonella Letizia

