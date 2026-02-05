jueves 5 de febrero 2026

Presentaron la trigésima tercera edición del Safari tras las Sierras

Fue a través de una conferencia de prensa en la que participaron autoridades provinciales, dirigentes y pilotos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-05 at 17.09.37

En la Sala de Prensa Dante Pantuso, del estadio Aldo Cantoni, se presentó oficialmente este jueves la trigésima tercera edición del Safari tras las Sierras, que convocará a motos y cuatriciclos del 6 al 8 de febrero, y a los autos entre el 13 y 15 de febrero. De la conferencia de prensa participaron las siguientes autoridades: Mario Riveros, intendente de Valle Fértil, Pablo Tabachnik, secretario de Deporte, Pablo Aubone, presidente de la Agencia Deporte San Juan, Alejandro Páez, presidente de APIVA (Asociación de Pilotos Vallistas), Eduardo Oro, presidente de ASER (Asociación Sanjuanina de Enduro) y coordinador de la competencia de motos y cuatris, y Fabrizio Benedetti, coordinador de la prueba de automovilismo.

Una de las partes más emocionantes de la mañana de jueves fue cuando el diputado provincial por Valle Fértil, Omar Ortiz, hizo entrega al secretario Pablo Tabachnik, la declaración otorgada por la Legislatura Provincial, mencionando al Safari tras las Sierras un evento de interés social, turístico y deportivo.

La competencia cuenta con la organización de APIVA (Asociación de Pilotos Vallistas), la fiscalización de FESAD (Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo), y el auspicio del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. ASER (Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate), también estará a cargo del evento de motociclismo y cuatriciclos.

En motos, la actividad comenzará este viernes con las tareas administrativas, que incluye inscripción y técnica de los vehículos, mientras que el día sábado serán los entrenamientos y clasificaciones, y el domingo se cierra la actividad con las carreras y entrega de premios. El evento será coincidente con la apertura del Campeonato Sanjuanino de Enduro y Campeonato de Travesía 2026, y participarán pilotos de la talla de Juan Cruz Martínez, campeón sanjuanino, y Fernando “Peluca” Hierrezuelo, campeón nacional.

En automovilismo, se destaca la presencia de los pilotos de rally nacional Gabriel Abarca, Ignacio Villa, Sebastián Landa, Ariel Almenzar, Emiliano Alaniz, Leandro “Carabina” López, entre otros, e históricos como los hermanos Hermes y Fabio García, binomio participante del Rally Dakar en el año 2014.

Esta prueba es uno de los eventos de deporte motor más tradicionales y convocantes de nuestra provincia, que cada verano despierta la atención de espectadores ligados o no al mundo de las dos y cuatro ruedas, atrayendo el interés de personas de distintos puntos del país, que vienen a competir o simplemente presenciar el espectáculo.

Estas alternativas permiten el crecimiento del sector turístico, hotelero y gastronómico de San Juan, ofreciendo oportunidades para los visitantes y dejando una imagen positiva de nuestra provincia.

