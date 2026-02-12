jueves 12 de febrero 2026

Tenis

La Argentina se enfrentará con Turquía en el repechaje de la Copa Davis

En busca de continuar en la categoría, el combinado nacional será local después de dos años de disputar la competición en tierras lejanas. El rival tiene a su mejor postor ubicado en el puesto 375 del ranking ATP.

Por Agencia NA
El equipo argentino de Copa Davis recibirá su par de Turquía en el repechaje, con el objetivo de mantener la categoría y soñar de cara a la próxima edición. El sorteo, que se llevó a cabo en Londres, le trajo muy buenas noticias a la Argentina, ya que volverá a ser local luego de dos años y se enfrentará con un rival cuyo mejor jugador es Mert Alkaya, que está ubicado en el puesto número 375 del ranking ATP.

Los capitaneados por Javier Frana llegaban a esta edición de la Copa Davis más ilusionados que nunca, luego de su muy buena actuación en el 2025, donde quedaron eliminados en los cuartos de final en una serie para el infarto ante Alemania que se definió en el tie-break del último set del partido decisivo.

Pero este año, el equipo argentino inició de la peor manera posible y con papelón incluido, ya que Thiago Tirante (92°) y Marco Trungelliti (134°) cayeron frente a jugadores fuera del top 300. Es por esto que deberán disputar el repechaje para no caer al Grupo Mundial I.

Turquía, por su parte, viene de ganarle como visitante por 3-1 a Eslovenia, en una serie que se disputó sobre polvo de ladrillo y bajo techo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta serie representará el regreso a la localía del equipo argentino, que había jugado por última vez frente a su público a principios de febrero del 2024, cuando derrotó 3-2 a Kazajistán en el Jockey Club de Rosario.

La serie entre la Argentina y Turquía, correspondiente al repechaje de la Copa Davis, será entre el 18 y 19 de septiembre, o el 19 y 20 de dicho mes. Aún no se confirmó la sede.

Así quedaron los cruces del repechaje de la Copa Davis

  • Australia – Polonia
  • Argentina – Turquía
  • Países Bajos – Colombia
  • Hungría – Luxemburgo
  • Brasil – Suiza
  • Finlandia – Mónaco
  • Dinamarca – Bulgaria
  • Serbia – Lituania
  • Eslovaquia – Grecia
  • Japón – Nueva Zelanda
  • Noruega – China
  • Suecia – China Taipei
  • Perú – Paraguay


