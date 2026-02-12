jueves 12 de febrero 2026

Escenario

Antes del cierre de temporada, algunos comerciantes de San Juan ya empezaron a liquidar su stock "por necesidad" de ventas

Desde el sector apuestan al Día de los Enamorados y Carnaval para agilizar el movimiento comercial. Expresaron que aún no se observa una actividad considerable por los útiles escolares.

Por Guillermo Alamino
comercio

Para dinamizar la actividad, algunos comerciantes adelantaron las liquidaciones de verano mediante ofertas o descuentos. Si bien desde el sector indicaron que oficialmente no empezó la temporada de remate, la “desesperación” por vender ha incentivado que muchos tomen la decisión de empezar a rebajar sus productos.

“Lo que pasa es que hay necesidad de vender, debido a que no se está vendiendo lo esperado. Por este motivo, muchos negocios colocan liquidaciones u ofertas”, dijo Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comerciantes, a Tiempo de San Juan. Sin embargo, aclaró que todavía está vigente la temporada de verano y aún no se ha determinado su cierre. “Pero eso no es fin de temporada”, señaló.

Detalló que ese período llegará luego de las ventas del Día de los Enamorados y Carnaval, que buscarán encadenarlas con la comercialización de útiles escolares, aunque indicó que todavía la venta escolar es mínima. Al respecto, Hermes describió varios factores para este retraso, entre ellos la falta de dinero en las familias, ya que las gastaron en las fiestas de fin de año o en vacaciones , y la otra causa es la no distribución de las listas de materiales de los colegios.

Por su parte, Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, contó que este año hubo una anticipación de liquidaciones, que arrancó luego de Reyes Magos. “Las ofertas de liquidación empezaron a verse a principios de enero, debido a la caída de la demanda”, sostuvo.

Señaló que “es común encontrar vidrieras con rebajas del 20% al 30%. Además, muchos locales ofrecen descuentos adicionales por pago en efectivo, lo que representa una oportunidad para el consumidor de conseguir mejores precios”. Eso les permite, según Quiroga, obtener dinero para adquirir la mercadería que venderán en la temporada siguiente. “Los comerciantes ya no optan por "stockearse" porque, con una inflación más estable, mantener un "stock muerto" no genera ganancias”, finalizó.

Enero con caída en ventas

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos informaron durante enero hubo una caída de ventas en unidades del 10% respecto al mismo mes del año pasado. En tanto, detallaron que en el mismo período tuvieron un caída de la rentabilidad que trepó al 13% .

Por otra parte, comunicaron la variación de ventas intermensual e informaron que tuvieron un desplome del 20% respecto a diciembre. El ticket promedio en enero fue de $50.000.

