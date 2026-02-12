jueves 12 de febrero 2026

Finanzas

Pese a la reforma laboral, los mercados cayeron por el mal humor global

El riesgo país se ubica por encima de los 500 puntos. Las acciones de Globant caen 17%.

Por Agencia NA
image

Los mercados operaron hoy en negativo a pesar de la aprobación de la reforma laboral, mientras el riesgo país quedó por encima de los 500 puntos.

El S&P Merval en dólares se desplomó 4%, su mayor caída de 2026, en un contexto de malhumor internacional.

Los bonos soberanos operaron mixtos en la plaza local, con subas de hasta 0,6% de la mano del Global 2030.

En tanto, el Bonar 2041 lidera las caídas con una pérdida de 0,6%. Así, el riesgo país se ubica sobre los 508 puntos básicos.

Por su parte, en la city se extiende la "pax cambiaria", en el marco de una mayor oferta por sobre la demanda. Para el mercado, hay algunas pistas de que la aceleración de la inflación podría cambiar las expectativas.

En pesos, el S&P Merval se desplomó 5,5%, a 2.851.779,790 puntos. Entre las acciones que más retrocedieron destacaron: Grupo Financiero Galicia (-8,2%), BBVA Argentina (-8,2%) y Grupo Supervielle (-8,1%).

En tanto, los ADRs argentinos se desploman hasta 9,4% encabezados por Grupo Financiero Galicia; seguidos por BBVA Argentina (-8,6%) y Grupo Supervielle (-7,7%). En tanto, otras acciones argentinas también sufren fuertes caídas: Bioceres Crop retrocede 4,3% y Globant se hunde 16,9%.

Por otro lado, los principales índices bursátiles de EE. UU. sufren fuertes correcciones.

El Nasdaq se hunde 2,1% por el temor a la disrupción de la inteligencia artificial (IA) y un buen dato de empleo que redujo las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed). Asimismo, el S&P 500 pierde 1,7%; mientras que el retroceso del Dow Jones llega al 1,4%.

