El Ministerio de Economía logró renovar deuda por más de 9 billones de pesos, pero a una tasa de casi 40%

La Secretaría de Finanzas adjudicó este miércoles un total de $9,02 billones en la licitación de deuda, habiendo recibido ofertas por un total de $11,51 billones.
miércoles 11 de febrero 2026
La información fue brindada por la Secretaría de Finanzas.
Esto significa un rollover de 123,39% sobre los vencimientos del día de la fecha.
Por la renovación debió pagar tasas de casi 40%.