miércoles 11 de febrero 2026

Rollover

El Ministerio de Economía logró renovar deuda por más de 9 billones de pesos, pero a una tasa de casi 40%

La información fue brindada por la Secretaría de Finanzas.

Por Agencia NA
Alejandro Lew, secretario de Finanzas, junto al ministro de Economía Luis Caputo

Alejandro Lew, secretario de Finanzas, junto al ministro de Economía Luis Caputo

La Secretaría de Finanzas adjudicó este miércoles un total de $9,02 billones en la licitación de deuda, habiendo recibido ofertas por un total de $11,51 billones.

Esto significa un rollover de 123,39% sobre los vencimientos del día de la fecha.

Por la renovación debió pagar tasas de casi 40%.

Temas
