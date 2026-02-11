miércoles 11 de febrero 2026

ANSES confirma un bono de $219.000: quiénes lo cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un bono especial que puede llegar a los $219.000 y se paga por única vez en febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una buena noticia para un grupo puntual de beneficiarios, con la habilitación de un bono especial que puede alcanzar los $219.000 y se cobra por única vez durante febrero. Se trata de un refuerzo económico que no forma parte de los pagos mensuales habituales y que requiere la realización de un trámite específico para poder acceder.

Desde el organismo previsional detallaron que el beneficio está vigente, cuáles son las condiciones necesarias para cobrarlo y cómo se acredita el monto una vez aprobado. El pago se enmarca dentro del calendario de prestaciones de ANSES y apunta a aliviar gastos importantes en un momento clave para las familias.

Qué es el bono especial de ANSES de $219.000

El bono confirmado por ANSES corresponde a la Asignación de Pago Único por Matrimonio, una prestación que se paga una sola vez y que está destinada a personas que hayan contraído matrimonio y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

El monto individual de esta asignación es de $109.897, pero el dato clave es que cada integrante de la pareja puede solicitarlo de manera independiente. De esta forma, si ambos cónyuges están habilitados para cobrar la prestación, el ingreso total puede llegar a $219.794, cifra que ANSES acredita en un solo pago.

A diferencia de otras asignaciones que se perciben todos los meses, este beneficio no se deposita de forma automática. Para cobrarlo, es obligatorio iniciar el trámite y presentar la documentación correspondiente, que luego debe ser validada por ANSES.

Quiénes pueden cobrar el bono de ANSES en febrero

La Asignación de Pago Único por Matrimonio está dirigida a determinados grupos dentro del sistema previsional y laboral. Pueden solicitar este bono especial:

  • Trabajadores en relación de dependencia del sector privado

  • Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

  • Titulares de la Prestación por Desempleo

  • Trabajadores de temporada

  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Además, ANSES establece topes de ingresos obligatorios para acceder al beneficio. El ingreso total del grupo familiar no puede superar los $5.022.048 brutos, mientras que el ingreso individual de cada cónyuge no debe exceder los $2.511.024 brutos. Si alguno de estos límites es superado, el pago queda automáticamente bloqueado.

