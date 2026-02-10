Ayuda Escolar 2026: cómo saber si cobro y los requisitos para acceder al beneficio

Para saber si sos beneficiario de la Ayuda Escolar de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), seguí estos pasos:
Te mostramos toda la información sobre cómo verificar que te corresponda el beneficio que entrega la Administración Nacional de Seguridad Social.
La Ayuda Escolar está destinada a titulares de:
El beneficio alcanza a:
En todos los casos, la escolaridad debe estar debidamente acreditada ante ANSES.
Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar
Para acceder a la Ayuda Escolar Anual es obligatorio cumplir con dos condiciones principales:
Sin la presentación de este formulario, el pago no se habilita, aun cuando se cumplan el resto de los requisitos.
El pago está previsto para marzo de 2026, en conjunto con el cronograma habitual de la AUH y las asignaciones familiares.
Para cobrar sin retrasos, es fundamental que el Certificado Escolar esté presentado y aprobado durante febrero. En caso de realizar el trámite fuera de ese plazo, la acreditación puede demorarse: una vez validado, el pago suele impactar entre 60 y 90 días, dependiendo del momento de la gestión.
De acuerdo a lo informado por ANSES, el monto oficial de la Ayuda Escolar 2026 es de $85.000 por cada hijo. Se trata de un pago único anual, que se otorga una sola vez por niño, niña o adolescente que cumpla con los requisitos establecidos.
El importe es el mismo en todo el país, sin diferencias regionales, y se deposita en la cuenta bancaria donde el titular percibe la AUH o las asignaciones familiares correspondientes.
La presentación del Certificado Escolar se realiza de manera online a través de Mi ANSES. El procedimiento es el siguiente:
Una vez que el trámite es validado, el sistema habilita de forma automática el pago de la Ayuda Escolar 2026.