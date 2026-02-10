Ayuda Escolar 2026: cómo saber si cobro y los requisitos para acceder al beneficio

Para saber si sos beneficiario de la Ayuda Escolar de la Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ), seguí estos pasos:

La Ayuda Escolar está destinada a titulares de:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares

El beneficio alcanza a:

Niños, niñas y adolescentes de 45 días a 18 años que concurran a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

que concurran a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. Hijos con discapacidad, sin límite de edad, que asistan a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación u otros espacios educativos reconocidos.

En todos los casos, la escolaridad debe estar debidamente acreditada ante ANSES.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar

Para acceder a la Ayuda Escolar Anual es obligatorio cumplir con dos condiciones principales:

Que el hijo o hija asista de forma regular a una institución educativa reconocida .

a una . Presentar todos los años el Certificado Escolar, incluso si el beneficio se cobró en períodos anteriores.

Sin la presentación de este formulario, el pago no se habilita, aun cuando se cumplan el resto de los requisitos.

Cuándo se paga la Ayuda Escolar en 2026

El pago está previsto para marzo de 2026, en conjunto con el cronograma habitual de la AUH y las asignaciones familiares.

Para cobrar sin retrasos, es fundamental que el Certificado Escolar esté presentado y aprobado durante febrero. En caso de realizar el trámite fuera de ese plazo, la acreditación puede demorarse: una vez validado, el pago suele impactar entre 60 y 90 días, dependiendo del momento de la gestión.

De cuánto es la Ayuda Escolar 2026

De acuerdo a lo informado por ANSES, el monto oficial de la Ayuda Escolar 2026 es de $85.000 por cada hijo. Se trata de un pago único anual, que se otorga una sola vez por niño, niña o adolescente que cumpla con los requisitos establecidos.

El importe es el mismo en todo el país, sin diferencias regionales, y se deposita en la cuenta bancaria donde el titular percibe la AUH o las asignaciones familiares correspondientes.

Cómo realizar el trámite para cobrar la Ayuda Escolar en Mi ANSES

La presentación del Certificado Escolar se realiza de manera online a través de Mi ANSES. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Acceder a la sección Hijos y elegir Presentar Certificado Escolar .

y elegir . Generar el formulario correspondiente para cada hijo.

para cada hijo. Imprimirlo y llevarlo a la institución educativa para que sea completado y firmado.

para que sea completado y firmado. Volver a Mi ANSES y subir una foto del certificado firmado.

Una vez que el trámite es validado, el sistema habilita de forma automática el pago de la Ayuda Escolar 2026.