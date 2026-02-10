martes 10 de febrero 2026

Gas envasado

Las garrafas de plástico no están en San Juan y no llegarán por mucho tiempo

Mientras los hogares en Buenos Aires empezaron a usar las garrafas ultra livianos de YPF, la realidad local es distinta. La tecnología ya se usa en la industria pero el consumo hogareño deberá esperar.

Por Elizabeth Pérez
Las nuevas garrafas plásticas ultra livianas de YPF aún no llegan a San Juan y su uso domiciliario no tiene fecha prevista.(foto: Ambito)

La noticia de que YPF Gas lanzó garrafas de plástico 65% más livianas que las tradicionales generó entusiasmo en todo el país. Sin embargo, para los usuarios residenciales de San Juan, la espera será prolongada. Según confirmaron desde la firma local Montero Gas, estas unidades destinadas a los hogares todavía no han llegado a la provincia y se estima que su implementación local “va a tardar mucho”.

La realidad sanjuanina: solo para la industria

A pesar de la ausencia del producto en los hogares, la tecnología de envases plásticos no es totalmente ajena a San Juan. Desde Montero Gas explicaron que ya trabajan hace más de un año con garrafas de plástico de 15 kilogramos, pero destinadas exclusivamente a autoelevadores y montacargas en fábricas y empresas.

Grandes firmas instaladas en la provincia, como la fábrica de galletitas Dilexis (en Angaco y Albardón), Saint Gobain y Rivulis en el Parque Industrial, ya utilizan estos envases para su logística interna.

No obstante, el representante de Montero Gas fue tajante al diferenciar este uso del domiciliario: la llegada del envase de 10 kilos para las familias está concentrada actualmente en Buenos Aires y su expansión al interior no será inmediata.

¿Qué se están perdiendo los sanjuaninos?

El plan piloto que YPF desarrolla en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) busca evaluar la aceptación de un producto que promete revolucionar el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Estas nuevas garrafas ofrecen ventajas significativas respecto a las de acero:

  • Peso reducido: Mientras que una garrafa de acero estándar pesa unos 20 kg vacía y 35 kg llena, el modelo de plástico pesa solo 7,5 kg vacío y 21 kg lleno.
  • Seguridad avanzada: Fabricadas con fibra de vidrio y resinas de alta resistencia, eliminan el riesgo de explosión por efecto BLEVE en caso de incendio.
  • Control visual: Al tener un cuerpo traslúcido, permiten al usuario ver el nivel de combustible restante.
  • Sustentabilidad: Son productos 100% reciclables.

El contraste con Buenos Aires

Por el momento, el ensayo de YPF se limita a solo cinco distribuidores seleccionados en la provincia de Buenos Aires. Esta etapa experimental busca adaptar la experiencia previa de la empresa con envases industriales (iniciada en 2021) al segmento domiciliario, con un formato un poco más chico.

Para los sanjuaninos, la comodidad de una garrafa liviana y translúcida sigue siendo una noticia de "medios nacionales". Mientras las industrias locales ya aprovechan los beneficios del material plástico, los hogares de San Juan deberán seguir manipulando los pesados envases de acero por mucho tiempo.

