jueves 2 de octubre 2025

Balance

Con más 10.000 ventas, terminó el programa sanjuanino que ofrece garrafas más baratas

Se trata del Programa Garrafa Hogar que se desarrolló por todo San Juan. Mirá cuántas unidades se vendió por departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con la llegada del calor, finalizó el Programa Garrafa Hogar, que ofrece garrafas más baratas en cada departamento sanjuanino.

Con un cierre que priorizó una vez más a las localidades más alejadas, finalizó oficialmente el Programa Garrafa Hogar 2025, una iniciativa del Gobierno provincial que logró superar las 10.000 garrafas entregadas en toda la provincia. Cabe destacar que, al ser un programa netamente invernal, fue extendido por un mes adicional (durante todo septiembre) por decisión del gobernador Marcelo Orrego, demostrando así su compromiso con las prioridades de los sanjuaninos.

Desde Defensa al Consumidor, su directora Fabiana Carrizo destacó que, “cada departamento de San Juan fue recorrido en 6 oportunidades para toda la comunidad pudiera acceder al programa. El beneficio no solo consistió en una garrafa subsidiada, sino que también brindó seguridad a los hogares, ya que muchas familias recibieron un gas envasado en condiciones, reemplazando garrafas vencidas que representaban un riesgo”.

Entre los departamentos que lideraron el ranking de beneficiarios se encontraron Valle Fértil, Iglesias, Jáchal, Sarmiento Calingasta y Santa Lucía, donde el programa tuvo un impacto social directo y tangible. Desde la administración confirmaron que ya se está trabajando en la planificación para que este paliativo fundamental vuelva a llegar a los sanjuaninos el año próximo.

La cantidad de garrafas en los departamentos

  • Valle Fértil 1.922
  • Jáchal 1.259
  • Calingasta 1.006
  • Rivadavia 728
  • Santa Lucia 714
  • Ullum 674
  • 9 de julio 422
  • Sarmiento 395
  • Iglesia 352
  • Rawson 328
  • Pocito 300
  • San Martin 297
  • Chimbas 287
  • Zonda 283
  • Capital 245
  • Albardón 244
  • 25 de Mayo 243
  • Angaco 225
  • Caucete 77
  • TOTAL 10.001
