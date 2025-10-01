miércoles 1 de octubre 2025

Mercado cambiario

Sigue la presión sobre el dólar en San Juan: el oficial supera el piso de la banda y el blue llegó a los $1.500

Tras varios días de un dólar a la baja, comenzaron a registrarse subas, debido a los compradores que buscan cubrirse antes de las elecciones. El oficial volvió a la banda flotante establecida por Nación, y el blue sigue subiendo. La cotización en los bancos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
home-office-dolares.webp

En las últimas horas del martes el dólar comenzó a sentir la presión, registrando un alza en sus cotizaciones en todas las variedades disponibles en Argentina. Con una nueva jornada en marcha y los mercados inseguros, el valor de la divisa extranjera continúa ascendiendo.

Por estas horas el dólar oficial se encuentra sobre la banda de flotación que había establecido en abril el Gobierno nacional, ubicándose en $1.400 la compra y $1.450 la venta.

Por su parte, el blue en la city porteña cotiza en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta. En el caso de San Juan, el dólar paraleló escaló alcanzando los $1.400 para la compra y los $1.500 para la venta, conforme indica el sitio DolarSanJuan.com.

image

Mientras tanto el dólar MEP, que también sufrió variaciones en las últimas horas, se ubica en $1.524,04 para la compra y $1.525,25 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.400 / compra $1.450
  • Banco Supervielle - venta $1.406 / compra $1.456
  • Banco BBVA - venta $1.400 / compra $1.455
  • Banco Columbia - venta $1.410 / compra $1.455
  • Banco Santander - venta $1.410 / compra $1.460
  • Banco ICBC - venta $1.370 / compra $1.455
  • Banco Galicia - venta $1.400 / compra $1.450
  • Banco Macro - venta $1.405 / compra $1.470
  • Banco de San Juan - venta $1.390 / compra $1.460

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

