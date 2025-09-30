martes 30 de septiembre 2025

Mercado cambiario

El dólar en San Juan cotizó este martes entre $1.370 y $1.470, fluctuando entre el oficial y el blue

Mientras el dólar oficial no logra ubicarse por encima del piso de la banda, el blue en San Juan se encuentra unos $100 por encima. El detalle de la cotización en los bancos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desde este lunes entró en vigencia la nueva disposición del Gobierno nacional sobre el dólar, cuyo objetivo es evitar la salida de reservas y frenar la presión sobre el tipo de cambio oficial, así como buscar estabilidad en la previa a las elecciones. A más de 24 horas de entrada en vigencia, la brecha entre el blue, el oficial y los bancarios no es tan amplia, ubicándose algunas cotizaciones por debajo de la banda que estableció el Gobierno nacional.

El dólar oficial cotizó por estas horas a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta, ubicándose $20 por debajo del piso de la banda establecida en abril por el Ejecutivo nacional.

Por su parte el dólar blue cotiza en la city porteña a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. En el caso de San Juan, el dólar paralelo cotiza a $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, de acuerdo a lo que señala el sitio DolarSanJuan.com.

image

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.452,73 para la compra y $1.455,91 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.330 / compra $1.380
  • Banco Supervielle - venta $1.332 / compra $1.382
  • Banco BBVA - venta $1.330 / compra $1.385
  • Banco Columbia - venta $1.342 / compra $1.387
  • Banco Santander - venta $1.320 / compra $1.370
  • Banco ICBC - venta $1.315 / compra $1.405
  • Banco Galicia - venta $1.325 / compra $1.375
  • Banco Macro - venta $1.315 / compra $1.390
  • Banco de San Juan - venta $1.325 / compra $1.385

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

