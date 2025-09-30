Mercado Pago y Cocos Capital suspenden la venta de dólar oficial en plena tensión cambiaria

En medio de un día marcado por la volatilidad del tipo de cambio, Mercado Pago y Cocos Capital anunciaron la suspensión temporal de la venta de dólar oficial a sus usuarios. La decisión generó inquietud en el mercado financiero, aunque desde el Banco Central (BCRA) se aclaró que no se trata de un cambio normativo.

Según informó Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, “a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, pero seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre”. En este caso, el proveedor mencionado era el Banco Industrial (BIND), la misma situación que afectó a Mercado Pago, la fintech de Mercado Libre.

El BCRA confirmó que “no hay ninguna novedad normativa” y recordó que la compra y venta de dólares está regulada y solo puede realizarse a través de entidades autorizadas, como bancos y casas de cambio. Las billeteras digitales y otros intermediarios no pueden operar de manera directa con personas humanas en el mercado oficial.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó que se trató de una “aclaración sobre la interpretación errónea de la normativa” y descartó cualquier posibilidad de reinstalar restricciones similares al cepo cambiario. “El régimen cambiario actual está bien calibrado y funciona correctamente. No hay perspectiva de cambio ni modificaciones después de las elecciones”, sostuvo.

En el mercado, el dólar oficial cerró a $1.400 en el Banco Nación, mientras que analistas atribuyen la suspensión temporal de la venta a un intento de frenar arbitrajes que podrían generar desbalances, sin afectar la capacidad de las personas para acceder a la divisa.

La medida se suma a un contexto de tensión cambiaria creciente, en el que el Gobierno busca mantener la estabilidad del mercado y garantizar que las operaciones se realicen bajo la regulación vigente, evitando prácticas que puedan distorsionar el tipo de cambio.