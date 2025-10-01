miércoles 1 de octubre 2025

Mercado de abasto

En una semana con muchos aumentos, el precio de una fruta subió $4.000 en la Feria de Capital

La actualización llegó con fuertes incrementos, sobre todo en algunos productos de estación, y con pocas rebajas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
feria capital verduras frutas papa.jpg

Este miércoles, la Municipalidad de la Capital difundió la nueva lista de precios de verduras y frutas en la feria departamental. En comparación con la semana pasada, la actualización llegó con fuertes incrementos, sobre todo en algunos productos de estación, y con pocas rebajas.

Sin embargo, la sorpresa de la semana estuvo en la frutilla, cuyo precio trepó de $6.000 a $10.000 el kilo, es decir, un aumento de $4.000 en solo siete días.

En el sector de las verduras, los aumentos se reflejaron en:

  • Papa: de $400 a $500
  • Camote: de $1.000 a $1.500
  • Zanahoria: de $700 a $800
  • Zapallo anco: de $1.200 a $1.300
  • Zapallo inglés: de $1.200 a $1.300
  • Acelga (unidad): de $400 a $500
  • Espinaca (unidad): de $400 a $500
  • Cebolla: de $500 a $800
  • Lechuga: de $250 a $300
  • Brócoli (unidad): de $1.500 a $2.000
  • Palta: de $7.000 a $8.000

En cuanto a las bajas, solo dos productos marcaron diferencia:

  • Ajo (cabeza): de $1.000 a $600
  • Morrón: de $8.500 a $7.000

El panorama fue similar en las frutas, donde la mayoría registró subas. Los casos más notorios fueron:

  • Kiwi: de $8.000 a $10.000
  • Limón (unidad): de $300 a $400
  • Sandía: de $1.700 a $2.000
  • Frutilla: de $6.000 a $10.000

Así quedaron los precios

Verduras

image

Frutas

image
