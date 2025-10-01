En una semana con muchos aumentos, el precio de una fruta subió $4.000 en la Feria de Capital

Este miércoles, la Municipalidad de la Capital difundió la nueva lista de precios de verduras y frutas en la feria departamental. En comparación con la semana pasada, la actualización llegó con fuertes incrementos, sobre todo en algunos productos de estación, y con pocas rebajas.
Sin embargo, la sorpresa de la semana estuvo en la frutilla, cuyo precio trepó de $6.000 a $10.000 el kilo, es decir, un aumento de $4.000 en solo siete días.
En el sector de las verduras, los aumentos se reflejaron en:
- Papa: de $400 a $500
- Camote: de $1.000 a $1.500
- Zanahoria: de $700 a $800
- Zapallo anco: de $1.200 a $1.300
- Zapallo inglés: de $1.200 a $1.300
- Acelga (unidad): de $400 a $500
- Espinaca (unidad): de $400 a $500
- Cebolla: de $500 a $800
- Lechuga: de $250 a $300
- Brócoli (unidad): de $1.500 a $2.000
- Palta: de $7.000 a $8.000
En cuanto a las bajas, solo dos productos marcaron diferencia:
- Ajo (cabeza): de $1.000 a $600
- Morrón: de $8.500 a $7.000
El panorama fue similar en las frutas, donde la mayoría registró subas. Los casos más notorios fueron:
- Kiwi: de $8.000 a $10.000
- Limón (unidad): de $300 a $400
- Sandía: de $1.700 a $2.000
- Frutilla: de $6.000 a $10.000
Así quedaron los precios
Verduras
Frutas