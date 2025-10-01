Con 130 productores sanjuaninos, la feria de frutas, verduras y productos naturales vuelve al Parque

Se viene una nueva edición de la Feria Agroproductiva en el Parque de Mayo.

Este sábado 4 se realizará una nueva edición de la Feria Agroproductiva en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, en el horario de 9:30 a 13:30. "Este evento se consolida como un espacio ideal para disfrutar en familia, apoyar la producción local y fomentar hábitos de vida saludables", indicaron desde el Ministerio de Producción, organizador de la propuesta.

Quienes asistan, podrán adquirir frutas y verduras frescas, aceite de oliva, aceitunas, vinos, panificados artesanales, conservas, dulces y muchos otros productos elaborados por más de 130 productores y emprendedores de San Juan.

Además de la propuesta productiva, diversas instituciones públicas ofrecerán servicios e información a la comunidad. Entre ellas se destacan:

- Ministerio de Salud: actualización gratuita del calendario de vacunación y actividades en el marco del Día de la Alimentación y la Obesidad, incluyendo encuestas sobre el uso de plantas aromáticas como reemplazo de la sal.

- Secretaría de Tránsito y Transporte: stand informativo sobre la Tarjeta SUBE, con entrega de tarjetas y asesoramiento personalizado.

- Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales: participación de la Dirección de Cultos y organizaciones no gubernamentales.

- Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos: canje de botellas descartables por trampas "matadoras" para la mosca de los frutos, información sobre el control de plagas agrícolas y exhibición de insectos biocontroladores de la BioPlanta San Juan.

En esta edición también participarán organizaciones locales como el Centro de Jubilados Unidos en Acción Asociación Civil y la Asociación Endometriosis San Juan.

"La Feria Agroproductiva se reafirma como un punto de encuentro entre productores y vecinos, donde se combinan alimentos de calidad, conciencia ambiental y acceso a servicios públicos en un solo lugar", recordaron las autoridades.